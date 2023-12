Živého jednorožce, postel ve tvaru auta nebo milující rodinu. Nejen to přejí děti dětem v rámci vánočního speciálu, který přináší Deník a Denik.cz. Kreativní soutěž dětí, kterou nabízí stránka darky.denik.cz, potrvá do 17. prosince. Zapojte se s dětmi i vy, pomozte dobré věci a hrajte o stavebnice LEGO®.

Soutěž probíhá na webu Tipy na dárky. | Foto: Deník

Advent je pro většinu dětí obdobím, kdy se těší na Vánoce a na to, jaké dárky najdou pod stromečkem. Některé děti však mají jiné starosti, protože jsou nemocné, chybí jim některý z rodičů anebo jejich rodiče trápí nedostatek financí. I ony však chtějí prožít krásné Vánoce. Co takovým dětem přejí ty ostatní?

Stavebnice, postel i jednorožci

Zapojit se do soutěže a nakreslit přání pro děti, které nemají v životě tolik štěstí, se rozhodl i dvouletý Tony. A protože tráví čas nejraději mezi jinými dětmi a také si rád hraje se stavebnicemi, namaloval dětem pod stromeček kostky a kamaráda, aby si měly s kým hrát. Osmiletý Tomáš přeje sobě i všem dalším klukům postel ve tvaru auta, protože má auta moc rád. Šestiletá Týnka má zase ráda jednorožce, a tak by přála ostatním dětem, aby aspoň jednoho živého jednorožce nebo poníka mělo každé z nich ve svém pokojíčku.

Kamarádi i rodina

Hmotné dárky nejsou tím hlavním, co dělá Vánoce krásným obdobím. Je to především čas strávený s našimi nejbližšími. A to si uvědomuje i řada dětí. Všem dětem, co jsou na Vánoce samy, tak devítiletá Anetka vzkazuje, ať nezoufají, že je má určitě někdo rád, a to je důležité. A jestli si myslí, že tomu tak není, tak ona je ráda má. Dvanáctiletá Vanda popřála dětem, které nemají rodiče, aby se jim na Vánoce splnilo to, co si přejí, a aby si našly nějakou náhradní rodinu.

Duha pro ochranu

Čtyřapůlletá Anetka přeje dětem, aby byly šťastné, měly hodně lásky a přečkaly každou sněhovou bouřku v bezpečí. Proto na obrázek nakreslila duhu, která má celou rodinu ochránit. Devítiletý Eliáš namaloval malého Ježíška v jesličkách a všem dětem popřál kromě hromady dárků také hodně dobrot do bříška, zdraví, štěstí a lásky.

Všechna přání, která nám zatím od dětí do soutěže došla, si můžete prohlédnout ZDE.