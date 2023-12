Dobrodárkem uděláte pod stromečkem radost a pomůžete dobré věci

Redakce

Přemýšlíte, co koupit na Vánoce svým blízkým, abyste jim vykouzlili úsměv na tváři? A co spojit radost z dávání s dobrou věcí? Stačí se podívat do vánočního speciálu, který vám přináší Deník a Denik.cz, a na stránce darky.denik.cz zavítat do kategorie s názvem Dobrodárky.

Dobrodárek nadace Kapka naděje | Foto: Deník