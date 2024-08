Důvěryhodné zpravodajství i analýzy o britské královské rodině přináší pro Deník už několik let redaktorka Eliška Gáfriková. V rozhovoru svěřila, kdy a proč se o britskou královskou rodinu začala zajímat, i to, proč by si to s kterýmkoliv jejím členem nechtěla vyměnit ani za nic.

Eliško, proč právě britská královská rodina?

Britská královská rodina je z evropských nejsledovanější. Vždy byla, a zájem lidí o ni trvá. Když jsem nastoupila do centrální redakce Deníku a do týmu novinářů, kteří tvoří Deník.cz, byla jsem velmi vděčná, že jsem se tomuto tématu mohla začít naplno věnovat a věřím, že má svůj stálý okruh čtenářů, kteří si chtějí přečíst informace o královské rodině bez bulvárního nánosu.

Zajímala vás už předtím, než jste o ní začala psát pro Deník?

O britskou královskou rodinu se zajímám od střední školy, v posledních letech intenzivněji. K tomuto zájmu mě přivedla celoživotní láska a záliba v módě - a ta mě přirozeně dovedla k zájmu o princeznu Dianu, která byla módní ikonou posledních dvou dekád minulého století a v této oblasti po sobě zanechala dodnes výraznou stopu, a následně k zájmu o princeznu Kate.

K hlubšímu, nazvěme to „studiu“ královské rodiny pak to, že o ní předávám informace dál našim čtenářům. A zastávám názor, že novinář, který se věnuje nějaké oblasti, by si měl dané téma vždy dobře nastudovat.

Jinak mě na královské rodině baví a velmi obdivuji smysl pro povinnost, která se k ní zřetelně váže, a důstojnost, se kterou většina jejích členů vystupuje. A co se týče britské monarchie, vždy jsem měla ráda dějiny a historii, a příběhy anglických panovníků jsou plné zvratů, zajímavostí a ani v nejmenším se nedivím, že mnohé z nich tak učarovaly filmařům.

Koho máte z královské rodiny na pomyslném piedestalu? A kdo vám pije krev?

V tomto směru zcela zapadám do britských průzkumů mezi obyvateli Spojeného království. Stejně jako většina z nich mám nejraději prince a princeznu z Walesu (Williama a Kate), měla jsem velmi ráda zesnulou královnu Alžbětu II.

A nejméně sympatický je mi princ Andrew a také vévodkyně ze Sussexu, tedy Meghan Markleová. Důvod je nasnadě, a jak ukazují průzkumy, Britové to mají stejně - u prince a princezny z Walesu je zřetelně vidět jejich oddanost tradici královské rodiny, jsou to velmi vzdělaní lidé, kteří do tečky plní to, co jejich role vyžaduje. A zároveň, přestože jsou pořád všem na očích, se vyhýbají skandálům. Sympatické je také to, jak dobře dokážou odhadnout hranici mezi veřejným a soukromým životem.

Prince Andrewa naopak velmi znevážil skandál kolem Jeffreyho Epsteina, který opět jasně poukázal na zneužívání moci. A Meghan Markleová podle všeho nedokázala v určité chvíli upřednostnit povinnost, což ale k příslušnosti k britské královské rodině jednoduše patří. Britští odborníci na královskou rodinu o tom mluvili v době takzvaného megxitu opakovaně - mediální hon na vévodkyni ze Sussexu byl strašlivý, ale na druhou stranu vstupovala do něj jako herečka se zkušeností z Hollywoodu, která tak jako tak plánovala žít na výsluní.

Změnila jste na některého z členů britské královské rodiny v průběhu let názor?

Názory veřejnosti, a musím přiznat že i můj, jsou hodně formované také filmy a seriály, které o královské rodině vznikají. Po zhlédnutí seriálu Koruna jsem si vždy dohledávala nesrovnalosti mezi skutečností a optikou, jakou zvolili tvůrci tohoto seriálového hitu. A asi nejpozorněji jsem to dělala u sérií, které se zaměřovaly na vztah princezny Diany a prince Charlese.

To, co mě překvapuje, je ta obrovská míra nenávisti vůči princi Charlesovi a současné královně Camille, která v nějaké formě přetrvává dosud (stačilo si přečíst třeba reakce lidí na to, když královna Camilla vynesla kabelku Lady Dior, která byla pojmenovaná podle Diany a patřila mezi Dianiny nejoblíbenější kabelky).

Jak dokládají pozdější Dianina vyjádření v otevřených rozhovorech a to, co zjistili životopisci třeba o rozpoložení prince Charlese v době sňatku, není úplně na místě černobíle vykreslovat Dianu jako tu hodnou, a nynějšího krále Karla III. jako toho špatného. Tito dva lidé se k sobě nehodili, Diana byla navíc velmi mladá a nezkušená, zkrátka mezi nimi neexistoval pevný základ pro šťastné manželství.

Kdyby Diana nebyla princeznou lidských srdcí, asi by se dívalo střízlivěji na fakt, že princ Charles manželství s ní uzavřel spíše z povinnosti, a musel do pozadí odsunout své skutečné city. Zhruba v období jeho korunovace jsem v britských médiích četla zajímavá hodnocení odborníků na královskou rodinu, kteří uváděli, jak velmi pozitivní dopad mělo na nynějšího britského panovníka a jeho vztah k ostatním členům královské rodiny i vystupování na veřejnosti to, že konečně může být v manželství se ženou, kterou miluje.

A asi jako mnohé mě trochu překvapilo, jak skvěle se královna Camilla zhostila své role manželky panovníka.

Jezdíte do Anglie? Měla jste možnost se s někým z královské rodiny potkat?

Do Anglie jezdím občas jako turistka. S nikým z královské rodiny jsem se (zatím) nesetkala, ale když jsem ještě pro Brněnský deník připravovala vzpomínkový text na návštěvu Alžběty II. v Brně, měla jsem možnost mluvit s lidmi, kteří se této události zúčastňovali, a bylo nesmírně zajímavé zachytit jejich postřehy.

Chtěla byste se do královské rodiny narodit? Snila jste někdy o tom?

To jsem si nikdy nepředstavovala, hraní na princeznu mi nebylo blízké ani v dětství. Ale často se pozastavím nad tím, jak náročné to musí být. Většina lidí vidí pozlátko - krásná sídla, klenoty, šaty… Ale členové královské rodiny žijí pod neustálým drobnohledem. Na veřejnosti musí být dokonalí, hlídat si každé gesto, slovo, neboť jakýkoliv krok vedle může způsobit klidně i diplomatický skandál. Do této situace se rodí, mají pramalou šanci zařídit si život podle sebe - jasně to ukazuje případ prince Harryho.

Samozřejmě jako členové královské rodiny žijí v luxusu a plynou jim z toho privilegia, ale obětovat tomu vlastní soukromí či sny je vysoká cena. Myslím, že takový život by si dobrovolně zvolil málokdo. O to pochopitelnější je pak kontrastní postoj Britů k princezně z Walesu a vévodkyni ze Sussexu. Obě ženy velmi dobře věděly, co čeká je a jejich potomky, a na rozdíl od svých manželů měly možnost volby.

Myslíte, že monarchie v Anglii přežije?

Věřím, že ano, byť hlasy proti monarchii jsou ve Spojeném království stále hlasitější. Ale královská rodina přináší do britské poklady opravdu nemalé peníze, každá významná událost v ní, typu svatba či narození dítěte, znamená pro obchodníky opravdu bohatý výdělek.

A slyšeli jste už o „Kate efektu“? Každý model, který princezna z Walesu vezme na sebe, se okamžitě vyprodá, a jelikož nosí především britské značky, je to ohromná posila pro britský módní průmysl. Vedle ekonomických benefitů, které pro Spojené království plynou z monarchistického zřízení, je třeba si uvědomit, že v případě královské rodiny mluvíme o instituci, která je se státem svázaná celá století, je to zakořeněno v britské kultuře… A to, že monarchie dokázala přežít bouřlivé dvacáté století, už o něčem svědčí.

To ale neznamená, že královská rodina se nemusí měnit. Naopak. Ukazuje to i panování Karla III., a v tomto trendu bude dle současných očekávání pokračovat i princ William. Musí se snížit počet seniorních členů královské rodiny, a ti, kteří zůstanou, musí být lidem blíž.

Královská rodina už si nemůže dovolit být tou nedosažitelnou a nepřístupnou „firmou“, jakou byla před sto lety.

Zdrojů informací o britské královské rodině je nesčetně. Ze kterých čerpáte vy?

Ze seriózních a důvěryhodných britských médií a vyjádření dlouholetých odborníků na královskou rodinu, kteří se tomuto tématu věnují skutečně soustavně a osobně a blízce se se členy královské rodiny znají (namátkou třeba Andrew Morton, Ingrid Sewardová, Sean Coughlan).

Vše je ale potřeba brát s rezervou. Vztah britských médií (a to nejen bulvárních) a královské rodiny je dlouhý a komplikovaný, a je třeba vědět, která média jsou promonarchistická, která proti.

Co máte aktuálně na stole? O čem si budeme moct přečíst v nejbližší době?

Ve chvíli, kdy tento rozhovor vzniká, pracuji na textu plném málo známých zajímavostí o svatbě princezny Diany a prince Charlese, která se konala 29. července před 43 lety. V Deníku také dál podrobně sledujeme dění kolem princezny Kate, která se nadále léčí s rakovinou a každé její veřejné vystoupení je nejen v Británii podrobně analyzováno. A samozřejmě se můžete i v dalších měsících těšit na různé historické texty o anglických panovnících.