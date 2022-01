Emmo, co pro tebe bylo ve školním roce spojeném s pandemií nejtěžšího?

Nejtěžší bylo asi nošení roušek. Špatně se mi dýchalo a když jsme třeba psali test, tak mi to míň myslelo.

Co tě ve škole bavilo nejvíc?

Nejvíc mě asi bavilo blbnutí s kámošema o přestávce. A vůbec mě nebavily testy.

Jsou Vánoce a Ježíšek opět přinese dárky. Co bys mu dala ty?

Dala bych mu pusu a poděkovala mu za všechny děti, co pro ně dělá.

A na co se Emma zeptala tatínka reportéra?

Tati, proč sis vybral zrovna tuto profesi?

Protože mě baví práce s lidmi a objevování nových příběhů. Navíc jsem pánem svého času.

Co je v tvé práci nejtěžší? A co nejlehčí, tedy to, co tě moc baví?

Nejtěžší je asi nalézt témata. Nejkrásnější je najít právě ty lidi, příběh či zprávu a napsat ji co nejlépe. A pak doufat, že to lidem pomůže či se jim to bude líbit.

Jak ses vlastně k novinařině dostal?

Nejvíc mě to oslovilo na vysoké škole, kde jsem studoval literaturu. Od té mě to táhlo právě k tomu psanému slovu a proto jsem se stal novinářem.