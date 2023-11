Střípky z říjnových rozhovorů si můžete přečíst níže. Celé rozhovory pak najdete na našich regionálních webech. Na další velké rozhovory se můžete těšit už ve středu 1. listopadu.

Nová ředitelka pivovaru Starobrno Klára KonupčíkováZdroj: Deník/Michal Hrabal

Preferuju pivo, ale v zimě si dám i sklenku vína, říká nová ředitelka Starobrna

Co nám v rozhovoru s reportérem Deníku Michalem Hrabalem svěřila? Například to, kdy poprvé ochutnala Starobrno.

„Musím sáhnout hluboko do paměti. Je to určitě více jak sedmnáct let. Asi když jsem jezdila za svým současným manželem do Brna. V době, kdy jsem studovala v Praze. Shodou okolností bydlel tady na Mendlově náměstí, takže jsme často chodívali na Pivovarskou,“ prozradila Klára Konupčíková.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.