Nebo k čemu ti je pořídit drahý dárek, při jehož výběru ztratíš hromadu času a nakonec ho najdeš v popelnici za rohem. A nebylo by lepší ty prachy, co za ten dárek vyhodíš rovnou dát druhému na ruku, ať si za to koupí co chce? Za mě by určitě bylo, ty plesnivá okurko.