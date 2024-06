Hradby v Dubrovníku, vodopády na řece Krka, amfiteátr v Pule, levandule na Hvaru, olivové háje na ostrově Pag či pláž Zlatni rat. To jsou jen střípky z nepřeberné škály ikonických míst, která najdete v Chorvatsku. Jaké ikonické místo jste si zamilovali vy?

Startuje velká letní fotosoutěž Moje Chorvatsko | Foto: Deník

Malebná historická města, unikátní památky, dechberoucí přírodní krásy či skryté pláže. Chorvatsko nabízí nepřebernou škálu ikonických míst. Máte i vy své oblíbené? Vyfoťte se u něj a fotografii pošlete k nám do redakce.

Každý týden vybereme dva autory, kterým za jejich snímek pošleme odměnu 200 korun. Na konci léta pak vybereme tři fotografie, jejichž autoři od nás dostanou paddleboard.

Jak soutěžit

Své fotografie můžete posílat od 3. června do 31. srpna 2024 na e-mailovou adresu chorvatsky@denik.cz. Nezapomeňte snímek doplnit originálním popiskem s důvodem, proč právě toto místo si získalo vaše srdce.

Každý týden obdrží dva vybraní autoři snímků čásku 200 korun. Ze všech fotografií na konci soutěže vybere soutěžní komise (šéfredaktor rubriky, marketingový manager a grafik) tři nejlepší, jejichž autoři vyhrají paddleboard.

Do soutěže se můžete přihlásit opakovaně. Soutěž se řídí všeobecnými pravidly o soutěžích, přihlášením do ní bere účastník na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.