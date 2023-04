Čtenáři tištěného Deníku mohli v pátek 31. března vidět tištěný Deník se speciální hlavičku na titulní straně. Je věnována knihám a čtení a vytvořila ji Anna Voborská, vítězka prvního kola naší nové čtenářské soutěže s názvem Hlavička Deníku. Její návrh najdete také na stránce webového speciálu Lidé, čtěte!

Hlavičky Deníku | Foto: Deník

Hlavička Deníku je kreativní soutěž pro čtenáře, díky které se mohou podílet na podobě tištěného Deníku i Deník.cz. První kolo jsme vyhlásili 17. února. Čtenáři měli vytvořit originální hlavičku našemu Deníku na téma knihy a čtení pro speciál Deníku s podtitulem Lidé, čtěte!

Vítězný návrh Anny VoborskéZdroj: Anna Voborská

Do redakce nám dorazilo mnoho desítek návrhů, z nichž porota Deníku vybrala deset nejlepších. O vítězi poté rozhodovali čtenáři v anketě, v níž hlasovalo přes jedenáct tisíc lidí. S více než pěti tisíci hlasy vyhrála studentka z Ústí nad Labem Anna Voborská. Její návrh vyšel na titulních stranách všech mutací našich tištěných Deníků a také na hlavní stránce webového speciálu Lidé, čtěte!

Vítězný návrh Jaroslava BenešeZdroj: Jaroslav Beneš

Cenu poroty Deníku a stejnou výhru získal Jaroslav Beneš z Vrbice.

Všechny hlavičky, které došly do prvního kola soutěže, i další příspěvky, které jsme k tématu knihy a čtení obdrželi od čtenářů najdete ZDE:

Vyhlašujeme druhé kolo!



Máte i vy hlavu plnou nápadů, chcete se podílet na podobě našich novin a vyhrát 5000 korun a předplatné Deníku na měsíc zdarma? Přihlaste svůj návrh do druhého kola! To startuje právě dnes. I tentokrát nejzdařilejší variantu otiskneme na titulní straně Deníků, zveřejníme na webu Deník.cz a oceníme částkou 5000 korun a předplatným na měsíc zdarma. Nové téma, které můžete do návrhu promítnout, jsou hasiči. Na 4. května připadá Mezinárodní den hasičů, a právě jim, jejich práci, symbolice, akcím či dobrovolnému hasičství bude věnován další speciál Deníku.



Více o soutěži, pravidlech a podmínkách účasti se dozvíte ZDE.

Jak naši vítězové naloží s výhrou?

Nejen na to jsme se jich zeptali v krátkém rozhovoru.

Jaké byly vaše první pocity poté, co jste se dozvěděli, že jste v soutěži vyhráli?Anna: Jelikož bylo možné průběžně sledovat stav hlasování, věděla jsem, že si vedu poměrně dobře. Výhra mě opravdu potěšila. Zjistila jsem, že mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mě podpoří v mojí tvorbě, jelikož vědí, že malování je mojí vášní.

Jaroslav: Pocity byly určitě jen pozitivní. Nadšení. Překvapení. Pokora. Euforie z vítězství. Každé vítězství doprovází jen radostné pocity a také je to vždy odměna za veškerou předchozí práci. Tak to bylo velmi příjemné.

Vyhráváte v soutěžích, nejen těch grafických, často?

Anna: Toto je asi první grafická soutěž, které jsem se zúčastnila. Ale nějaké úspěchy v jiných odvětvích jsem měla. Naposledy jsem vyhrála taneční soutěž na Vítání prváků.

Jaroslav: Ano. Jednou v životě jsem vyhrál. Mám velké štěstí v lásce! Štěstí ve hře rád přenechám ostatním.

Co vás inspirovalo při přípravě návrhu? A jak dlouho vám trvalo zpracování?

Anna: Čtení knih patří k mým každodenním činnostem už od dětství. Když jsem zjistila, že téma speciálu Deníku bude zaměřeno na čtení, ihned jsem měla představu toho, co vytvořím. Návrh jsem zpracovala během pár dní mezi přednáškami ve škole.

Jaroslav: Zajímavé téma spojené s knihami. V první řadě jsem věděl, že se mi musí podařit tam propašovat pandu :). Ta už je takový signifikantní prvek mojí práce. Jak jsem ji měl, bylo vyhráno… doslova. Od ní se odvíjely další charaktery. Čas jsem si nestopoval. V průběhu dne jsem postupně dokresloval další postavy a knihy a snažil se, aby každá z nich vyprávěla nějaký příběh.

Už víte, jak naložíte s výhrou?

Anna: Po zkouškovém období mám v plánu cestovat, takže mi výhra nejspíš zaplatí letenky.

Jaroslav: Koupím si balíček mandlí, zatopím v krbu, lehnu si na gauč a budu sledovat, jak praská oheň, a chvilku si myslet, že jsem vyhrál miliardu, nebo rovnou dvě!

Anna Voborská



Anna VoborskáZdroj: redakce Deníku



„Jsem studentkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I přesto, že můj středoškolský studijní obor byl Asistent zubního technika, nyní studuji Dokumentaci památek. Ve volném čase se ráda věnuji umělecké tvorbě, při které se nejen zabavím, ale beru ji také jako formu odpočinku. Nikdy neodmítnu dobrou knihu nebo setkání s přáteli.“



Jaroslav Beneš



Jaroslav BenešZdroj: se souhlasem Jaroslava Beneše



„Jsem PANDA, občas je se mnou i sranda a věnuji se grafickému designu. Moje portfolio můžete najít pod autorským brandem SENEBOY. Ve své tvorbě se zaměřuji na UX design a motion design. Snažím se tvořit grafiku tak, aby bavila mě a radovali se z ní i ostatní. Nedávno jsem utekl z víru velkoměsta na Šumavu, kde renovuji 150 let starou roubenku. Ve volném čase nejraději běhám po lese, starám se o zahrádku a vyšívám. No, a čeho bych chtěl dosáhnout do budoucna? Mít hlavně klid, najít rovnováhu mezi vším, co dělám, a dělat jen věci, které mě těší. Najít svoje šumavské pandí HYGGE.