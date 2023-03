ANKETA: Zvolte nejlepší návrh hlavičky Deníku pro speciál věnovaný knihám

Redakce

Pomozte nám vybrat nejpovedenější soutěžní návrh hlavičky Deníku. První kolo naší nové soutěže s názvem Hlavička Deníku jsme vyhlásili 17. února. Své návrhy mohli čtenáři posílat do 3. března. Z mnoha desítek zaslaných návrhů vybrala porota Deníku deset nejlepších. Nyní je na vás, čtenářích, abyste rozhodli o vítězi. Ten si odnese odměnu 5000 korun a předplatné Deníku na měsíc zdarma. Hlasovat můžete až do 17. března 2023. Vítězný návrh bude hlavičkou Deníku v pátek 31. března, kdy vyjde speciál Deníku s podtitulem Lidé čtěte. V tento den také zveřejníme všechny hlavičky, které nám do soutěže došly.

Hlavičky Deníku | Foto: Deník