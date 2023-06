Už potřetí vyšel speciál Deníku i se speciální hlavičkou na titulní straně. Ta nejnovější je věnována Chorvatsku. Její autorkou je Veronika Strašková, vítězka třetího kola naší čtenářské soutěže s názvem Hlavička Deníku.

Vítězný návrh soutěžní hlavičky Veroniky Straškové | Foto: Veronika Strašková

Více o soutěži i pravidlech najdete na denik.cz/hlavicka.

Hlavička Deníku je kreativní soutěž pro čtenáře, díky které se mohou podílet na podobě našich novin. Tématem třetího kola bylo Chorvatsko. Z desítek návrhů vybrala odborná porota Deníku deset nejlepších, o vítězi pak rozhodovali čtenáři v anketě. Tu vyhrál návrh Veroniky Straškové, která obdržela přes osm stovek hlasů.

Vítězný návrh soutěžní hlavičky Martiny RadovéZdroj: Martina Radová

Cenu odborné poroty Deníku získala novinová hlavička Martiny Radové. Obě vítězky od nás dostaly 5000 korun a předplatné Deníku na měsíc zdarma.

Vyhrávají naše vítězky v soutěžích často? Nejen na to jsme se jich zeptali v krátkém rozhovoru.

Jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděly, že jste v soutěži vyhrály?

Veronika: Byla jsem nadšená, že se můj návrh tolik líbil. Hlavně mě potěšilo, jakou jsem měla podporu v rodině, kamarádech a známých. Všem hlasujícím bych chtěla moc poděkovat a samozřejmě i Deníku za výhru a skvělou příležitost.

Martina: Byla jsem naprosto v šoku. Průběžně jsem sledovala hlasování a vůbec jsem nepočítala s tím, že bych mohla být oceněna. Moc děkuji odborné porotě Deníku, výhra mi udělala opravdu velkou radost!

Vyhráváte v soutěžích často?

Veronika: Občas se mi podařilo nějakou soutěž vyhrát, ale jednalo se spíše o básničky nebo kreativní úkoly. Zúčastnila jsem se soutěže na návrh tubusu Mixit, kde byl můj návrh mezi jedenácti nejlepšími.

Martina: Několikrát jsem vyhrála v různých časopisech, většinou šlo spíše o drobnější výhry. Štěstí zkouším i v soutěžích na Facebooku. Jednou se mi podařilo složit básničku, za kterou jsem získala finanční odměnu.

Co vás při přípravě návrhu inspirovalo?

Veronika: Nechala jsem se inspirovat věcmi, které jsou typické pro Chorvatsko. Jejich architekturou, přírodními krásami v podobě známých vodopádů a hlavně mořem, kvůli kterému tam většina z nás jezdí. Dále jsem do návrhu zakomponovala barvy chorvatské vlajky. Nesměla tam chybět rodina přijíždějící autem, což je nejtypičtější doprava do Chorvatska.



Martina: Ráda cestuji, a tak když jsem se dozvěděla téma návrhu, hned jsem začala přemýšlet, co je pro Chorvatsko typické. Věděla jsem, že tam určitě zakomponuji chorvatskou vlajku. Napadlo mě, že bych tam mohla včlenit i nějakou zajímavou stavbu. Vybavila se mi známá románská zvonice v Zadaru, jež bývá často na fotografiích.

A jak naložíte s výhrou?

Veronika: Nejspíš si s rodinou uděláme nějaký hezký výlet. Nebo ji použiju na dovolenou, možná právě do Chorvatska. Moje starší dcerka si totiž přeje podívat se k moři.



Martina: Ačkoliv je mým koníčkem cestování, v Chorvatsku jsem ještě nebyla. Takže je možné, že si výhru nechám třeba na nějaký zájezd do Istrie nebo Dalmácie. Inspiraci mi jistě poskytne speciál Deníku, těším se na něj.

Jak se popsala Veronika Strašková:



Vítězka soutěže Hlavička Deníku Veronika StraškováZdroj: Deník/Michal ŽampachJsem maminka na mateřské dovolené, která miluje kreslení a všechno možné tvoření. Kreslení a kreativní tvorba je pro mě relaxace a odpočinek. Od malička jsem si přála být ilustrátorkou a kreslit dětské knížky. Na umělecké školy jsem se nedostala, takže jsem nakonec studovala zahradní architekturu, která mě za srdce tolik nechytla. Po škole jsem pracovala jako floristka, což je také moje vášeň.



Pořád ale doufám, že by se mi sen mohl splnit a kreslením se živit. Proto se ve volných chvílích snažím zdokonalovat. Pro mou rodinu a známé jsem už vytvořila několik svatebních oznámení, přáníček a pozvánek k narozeninám. Tvoření je zkrátka moje láska.



Jak se popsala Martina Radová:

Vítězka soutěže Hlavička Deníku Martina RadováZdroj: se svolením Martiny RadovéMám vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, designu ani grafice jsem se nikdy nevěnovala. Mezi mé koníčky patří cestování, příroda, četba, křížovky a různé soutěže. Nejraději mám poznávací výlety, a je úplně jedno, jestli v České republice nebo v zahraničí. Na cestách fotím různé památky, přírodní zajímavosti a podobně. Líbí se mi hradní zříceniny, připadají mi takové tajemné a romantické.



Ráda čtu tištěný Deník, kde mě zajímá především to, co se děje v mém okolí. Co se týká křížovek a soutěží, baví mě hlavně kreativní soutěže, kdy musím přemýšlet a lámat si hlavu.