Češi si v druhé polovině září zvolí nové zastupitele na krajských úřadech a vedení krajů. Deník proto po čtyřech letech opět připravil velký dotazník, aby zjistil, s čím jsou lidé v jejich kraji spokojeni, co je v jejich okolí tíží a jak se jim u nich žije. Zapojte se do ankety i vy!

Pomocí velké ankety chce Deník zjistit, jak jste spokojeni se svým okolím. Společným jmenovatelem sady otázek je kvalita života.

„Čtenářů se ptáme například na to, co jim v jejich okolí chybí, jestli jsou spokojení s dopravou, nebo jak fungují v jejich blízkosti nemocnice. Ale zajímá nás například také to, jaký smysl podle nich mají kraje a krajské uspořádání,“ poznamenal šéfeditor Deníku Tomáš Herman.

Sérii dvaceti otázek můžete vyplnit ZDE.

Do velkých anket na Deníku se již několik let zapojují tisíce lidí. „To nám poskytne spoustu dat, z nichž vzejdou témata, která čtenářům během následujících týdnů postupně nabídneme v sérii článků v tištěném Deníku i na webu Deník.cz,“ doplnil Herman.

Ankety jsou součástí velkých projektů, seriálů i článků na Deník.cz dlouhodobě. Tisíce čtenářů v minulosti odpovídaly například na to, jak milují Češi. Velký zájem vzbudily také ankety, kde se čtenáři vyjadřovali k otázce, co dalo Česku 20 let v EU, aktivismu nebo rusko-ukrajinské válce.