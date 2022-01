Potom jsou drženi v kádích někde na ulici nebo na náměstí, aby byli prodáni do domácností. Mají nedostatek životního prostoru, nemohou se pořádně pohybovat a jsou pod absolutní nesvobodou. Pokud nejsou zabiti rovnou na prodejním místě, tak si je lidé v nedůstojných igelitových taškách odnášejí domů.

Kapr nepatří do vany, upozorňují rybáři. Nejlepší volbou je nákup na sádkách

Doma si je dají do vany, kde kapr má ještě menší svobodu, než měl v kádích. Hodně lidí také dělá to, že rybu dá do teplé vody, což jí způsobuje bolesti a trápení. Kapr je totiž zvyklý na studenou venkovní vodu. Před štědrovečerní večeří je kapr neodborně popraven.

Existují chytráci, kteří mu chtějí „dát svobodu“ a místo toho, aby ho zabili, tak ho vypustí do rybníka nebo do řeky. Kapr pak v řece dlouze a bolestně umírá, protože v zimě si nedokáže najít potravu a všechny tukové zásoby má vyčerpané, protože předtím několik týdnů v kuse hladověl.

napsal Jan Slíva, žák Mensa gymnázia v Praze