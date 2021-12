Magazín VíkendZdroj: Deník V jednom kole Písničkář, básník a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček v posledních dvou letech neztrácel čas. V nakladatelství Limonádový Joe vydal sbírku písňových textů Do smrti nejdelší a verše pro děti Slonbidlo a ti druzí… Kromě toho sklízí úspěchy knižní rozhovor Pohyblivý cíl. Dále vyšla Dědečkovi nová deska Nebudu bydlet v Québecu. A na ní si ostřílený satirik nebere žádné servítky. „Mám byt podkrovní v ulici Sněmovní, jen si říkám, jak já k tomu přijdu, když tu poslanci, co žijou z mejch financí, demonstrujou denně ducha bídu,“ zpívá se svým typickým kamenným výrazem.

Co ukrývají pohádky

Všichni je známe, umíme vyprávět, milujeme je. Málokdo si však možná uvědomuje, jak důležitou roli mají pohádky ve společnosti. Jednak jde o nejdůležitější mýty dané společnosti, kterými si noví členové této společnosti zvykají na její normy. Pohádky ukazují, co daná společnost považuje za správné, a co nikoli. A je toho daleko víc, jak se dozvíte v hlavním tématu aktuálního vydání magazínu Víkend.

Co viděli cizinci v dávných českých zemích?

Podívat se na české dějiny z ptačí perspektivy je bezesporu prospěšné a zajímavé. Není to ale nic pro slabší povahy. Cizinci, kteří skrze naši vlast putovali v uplynulých staletích, viděli zdejší realitu bez růžových brýlí. Zanechali o tom četná svědectví – a upřímně řečeno, lichotek v nich najdeme jen pomálu.