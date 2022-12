Vše o projektu Česko zpívá koledy se dočtete na webu ceskozpivakoledy.cz.

Kostel Nejsvětější Trojice byl dlouho uzavřený a v dezolátním stavu, čeká ho ale lepší budoucnost. "Kostel byl uzavřený od druhé světové války a byl pro návštěvníky nebezpečný, byl ale uveden do stavu, kdy může veřejnost jít dovnitř. Těsně před zpíváním bude vitrážista osazovat okna a budeme zase o kousek dál," pokračuje Štědrý.

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech.Zdroj: Deník/Jan HerzánPro zahořanský kostel byl letošní rok výjimečným. "Poprvní od druhé světové války se v něm konala mše," říká s nadšením. "Zabezpečili jsme klenbu, sanovali, bylo instalováno celoplošné lešení, opravily se praskliny, zapotřebí byla speciální malta, musely se opravit krovy. Tohle je pro nás mnohem veselejší stav, i když pro nezúčastněného může kostel pořád vypadat tristně," vypráví Ondřej Štědrý.

S přispěním sbírky a grantů dostane v blízké době novou fasádu. "Veřejná sbírka probíhá už několik let a daří se nám sbírat prostředky, kterými pak doplníme granty. Z nich nedosáhneme na celou akci a musíme něco seškrtat a pak ze sbírky dofinancovat," říká.Na přelomu roku dojde k významné události, bude uskutečněn převod kostela z majetku církve římsko-katolické do majetku obce. "Převod je schválený orgány i ze strany biskupství," těší Ondřeje Štědrého.

Pokud byste chtěli přispět, můžete na transparentní účet sbírky 2400494651/2010. Více informací najdete na webu www.prozahorany.cz/verejna_sbirka.

Teď se ale všichni těší na zpívání koled. "Akce se mi líbí, je to prostředek, jak dostat lidi dohromady v adventní době. Přihlásili jsme se už v roce 2010, kdy se zpívalo v Kostele Panny Marie v Křešicích. Ten je také běžně zavřený a šlo o příležitost, jak ho uázat lidem. Projekt Česko zpívá koledy se pak rozšířil po celém kraji a hvězdiček na mapě je hodně, u nás byla jedna z prvních," usmívá se.

Sám má koledy rád. "Zpíváme je i s partou kamarádů v Praze na Kampě každý rok, jde o tradici ještě z dob předrevolučních. Tradice mám rád. V Zahořanech na návsi jsme zpívali ještě před akcí Deníku, už takových šestnáct osmnáct let. Když jsme se s ženou přestěhovali do Zahořan, snažili jsem se probudit komunitní aktivity a občanský život. Většinou se zpívají takové ty oficiální koledy, ale my přidáváme i další z našeho zpěvníku a repertoár měníme. Zpíváme třeba Vondráši, Matóši, která je veselá a mám ji moc rád. Dále Aj dnes v Betlémě nebo Chtíc aby spal," dodává.