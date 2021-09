„S uprchlíky je to jako s plošnými opatřeními proti covidu loni v létě. Premiér sliboval: Už žádná. Přišel lockdown. Andrej Babiš též řekl: Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka. A už jsou tady. A vítáme je, neboť pomáhali našim vojákům. Zachránili jsme je, a tím platíme dluh.“

Celý komentář Martina Komárka si můžete přečíst zde:

KOMÁRKOVY KOTRMELCE



Na to, že mi opoziční politici a novináři za každou cenu chtějí nasazovat psí hlavu, jsem si za ty roky v politice už zvykl. Dokonce i na to, že mě teď plamenně kritizují lidi, kteří v době, když mě potřebovali, neřekli ani popel. Ve všech případech ale platí, že se moji oponenti přinejmenším snaží, aby jejich slovní akrobacie vykazovala alespoň nějakou logiku. Málokdo si ale při slovních saltech natluče nos sám, jako se to v pondělí v Deníku podařilo panu Komárkovi.



Někdejší poslanec za ANO v letech 2013-2017 mi ve svém komentáři („Už jsou tady! Muslimové“) vyčetl, že jsem sliboval, že žádné uprchlíky nepřijmeme a ejhle, do Česka jsme dopravili 170 Afghánců i s rodinami. Stále si říkám, že to musí být nějaký nepovedený vtip, protože přeci není možné, že se pan Komárek dobrovolně snížil na argumentační úroveň pana Okamury. Ale pro každý případ svému někdejšímu kolegovi ze Sněmovny osvěžím paměť.



Od roku 2015 opakuji, že nepřijmeme ani jednoho nelegálního migranta a že si sami budeme rozhodovat o tom, kdo bude v naší zemi žít. Na tomto pravidlu se nic nezměnilo a ani nezmění. Afghánští tlumočníci a spolupracovníci našich vojáků a diplomatů, jimž jsme transportem do Evropy zachránili život, byli prověření našimi zpravodajskými službami. Navíc přijeli i s rodinami. A z velké části jde o lidi, kteří mají solidní vzdělání, umí anglicky, studovali u nás a naší zemi byli dlouhá léta věrní. Od nás dostali víza na 90 dní a během té doby se musí rozhodnout, zda budou chtít požádat o azyl v Česku, anebo budou chtít žít třeba ve Švédsku, Německu nebo Rakousku, kde jsou již etablované afghánské komunity.



Takže žádní ilegální migranti. Žádní osamocení 30letí „mladíci“, o jejichž původu a motivaci nevíme vůbec nic. Z Afghánistánu jsme zachránili táty, mámy a jejich malé děti. Zachránili jsme lidi, kteří naší zemi pomáhali a o kterých víme, co jsou zač. A v tom je ten klíčový rozdíl.



Autor: Andrej Babiš, premiér ČR

Autentické citace Andreje Babiše uvádíme zde:

* „Jasně jsem řekl, že Česko nepřijme ani jednoho uprchlíka a řeším neschopnost EU systémově se postavit k migraci a návratové politice.“

15. 9. 2018 v rozhovoru pro Právo

* V souvislosti s případným podzimním návratem onemocnění Babiš připomněl, že lékaři doporučují očkování proti chřipce. „Naším úkolem je, abychom zvládli ekonomickou krizi… Nechápu, co od nás opozice chce, už to nebude nikdy plošné opatření,“ uvedl.

5. červen 2020 Novinky citují tiskovou konferenci po jednání vlády

To, že se Martin Komárek s Andrejem Babišem shoduje, co se týče přijetí Afghánců, kteří pomáhali naší armádě, vyplývá z jiného komentáře „Pomozme Afgháncům“