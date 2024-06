Čtěte celé léto speciál plný zajímavých a inspirativních reportáží, fotografií a videí z celého Česka. Můžete s námi sportovat, jíst vynikající lokální dobroty, bavit se, podnikat výlety a také se i trochu bát. Vašimi průvodci jsou reportéři Deník.cz. Nikdo nezná naši zemi tak jako oni. Pozvou vás na skvělý guláš nebo bramborák a doporučí výlet do úžasných míst, která byste sami sotva našli.

Letní Deník poradí, co podniknout, ať už budete o prázdninách kdekoliv. | Foto: Deník/Tomáš Koutek

Chystáte se vyrazit o prázdninách po Česku? Nebo hledáte víkendový tip na výlet? „Speciál Letní Deník poradí, co podniknout, ať už budete kdekoliv. Můžete s námi objevovat tajemná či filmová místa, vypravit se na neznámé hrady nebo se vydat za gastro zážitky a specialitami nejen české kuchyně. Také vám doporučíme, kam se podívat, ať už budete cestovat autem, na kole, pěšky, sami nebo s dětmi," popisuje zástupce ředitele redakcí Martin Nevyjel, co se můžete dočíst na stránkách Letního Deníku. A to není zdaleka vše.

Mezi články najdete i celou řadu obsahu pro zábavu. „Když zrovna počasí výletům nepřeje, můžete se inspirovat třeba nápady na kreativní tvoření. Nebo si zkusit některý z našich zábavných kvízů,“ dodává Martin Nevyjel.

Letní Deník můžete číst pravidelně ve speciálu na webu ZDE.