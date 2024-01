Letošní 29. ročník soutěže Czech Press Photo zná své vítěze. Se svými fotografiemi z Ukrajiny se mezi ně zařadil i fotograf Deníku Lukáš Kaboň, kterému porota udělila cenu za 2. místo v kategorii Reportáž. Zároveň obdržel i jednu ze zvláštních cen za sérii snímků z turnaje v plážovém volejbalu v Ostravě.

Poslední rozloučení s ukrajinským vojákem Mykhailom Reutskiym, který zahynul 18. února 2023 v Doněcké oblasti | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V letošním 29. ročníku soutěže Czech Press Photo bylo vypsáno osm fotografických kategorií. Soutěžilo 236 fotografek a fotografů z Česka a ze Slovenska, kteří přihlásili přes čtyři tisíce fotografií. Snímek Lukáše Kaboně s názvem Poslední rozloučení s ukrajinským vojákem Mychajlem Reutským porota ocenila 2. místem v kategorii Reportáž. Všechny vítězné snímky budou k vidění na výstavě v Nové budově Národního muzea od 1. února do 31. července 2024.

„Ceny si velice vážím. Je důležité podávat svědectví o tom, co se skutečně děje ve válečném konfliktu. Jsem vděčný své manželce, která mě v práci podporuje a tyto mé cesty chápe. Bez ní by to nešlo,“ řekl k ceně ostravský fotograf Lukáš Kaboň.

Snímky zachycují emotivní rozloučení s ukrajinským vojákem, který zahynul při obraně Bachmutu. Mychajlo Reutskyj po sobě zanechal manželku Natalii, dceru Katerynu a syna Bohdana. Smutné události se zúčastnil právě i fotoreportér Deníku Lukáš Kaboň, který přiblížil bolest a utrpení pozůstalých a krutost války.

„Na Ukrajinu jsme odjížděli na roční výročí války s kolegou Lubošem Palatou. Zhruba týden jsme byli v Kyjevě a okolí a pokrývaly události na místě. O posledním rozloučení jsem se dozvěděl od zahraničních kolegů předposlední den. Pohřeb se konal v jedné městské části v Kyjevě. Když jsem dojel na místo, scházeli se smuteční hosté. Atmosféra byla strašná. Když vidíte otevřenou rakev a okolo plačící rodinu, příbuzné a kamarády, je vám z toho smutno. Člověku se ani nechce fotit. Ale právě proto tu jsme. Děláme svoji práci a fotíme. Protože lidé musí vidět, jaké jsou následky války,“ popsal vznik fotografií Lukáš Kaboň.

Poslední rozloučení s ukrajinským voják Mykhailom Reutskiym, který zahynul 18. února 2023 v Doněcké oblasti.Zdroj: Lukáš Kaboň

Zároveň s cenou v kategorii Reportáž získal i jednu ze zvláštních cen za sérii snímků s názvem Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě.

Uznání za svou práci se dočkal už v minulosti. Například v roce 2020 vyhrál cenu Czech Press Photo v kategorii Aktualita za snímky, na kterých zachytil tragickou střelbu v ostravské fakultní nemocnici. Další ocenění obdržel například od Klubu sportovních novinářů za svou fotografii z Mistrovství Evropy ve fotbale žen U19, které se konalo v roce 2022 v Ostravě.

„Máme z Lukáše velkou radost. Stojí za ním obrovský kus práce, za kterou mu za sebe i za celou redakci Deníku děkuji. Jsem rád, že právě jeho máme v týmu,“ dodal k úspěchu Lukáše Kaboně v soutěži šéfredaktor denik.cz a tištěného Deníku Roman Gallo.