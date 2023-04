Stará alba v novém kabátu a k tomu porce koncertů naživo. Zpěvák Dan Bárta se pro sobotní přílohu Deníku rozpovídal o současném dění i plánech do budoucna, ale zavzpomínal také na doby minulé. Hlavní téma magazínu se tentokrát zaměří na zdravotní problémy spojené s cholesterolem. Dále čtenáři budou moci nahlédnout na tržiště v daleké Káhiře anebo se dozví zajímavá fakta o velikonoční koledě. Ani tentokrát samozřejmě nebude chybět tradiční křížovka a sudoku pro vášnivé luštitele.

Dan Bárta | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zdroj: DeníkBigbít jsem vybydlel

Strašně to letí. Od vydání poslední řadovky Dana Bárty a skupiny Illustratosphere už uplynuly tři roky. Turné k albu Kráska a zvířený prach se přitom ze zjevných příčin (covid, lockdown a tak dál) jaksepatří protáhlo. Teď začíná další šňůra s názvem Němá éra tour. Na ní jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí připomene první dvě alba této eklektické sestavy. Desky Illustratosphere (2000) a Entropicture (2003), jež byly dlouho vyprodané, nyní vycházejí v reedicích na CD, streamovacích platformách a poprvé i na vinylu. „Myslím, že jsme stvořili velmi slušné dílo,“ říká v rozhovoru nejuznávanější tuzemský zpěvák.

Nenápadný zabiják

Komplikace spojené s kardiovaskulárním oběhem jsou v Česku nejčastější příčinou úmrtí. A platilo to i v průběhu pandemie covidu-19, nyní navíc podíl lidí zesnulých z těchto důvodů opět roste. Velmi častou příčinou přitom je hladina cholesterolu v krvi. O této látce přitom panuje celá řada mýtů, zjistil nový průzkum. Co cholesterol způsobuje? Jak proti tomu bojovat? A co naopak vůbec dělat nemusíte, abyste si prodloužili život? Poradí hlavní téma aktuálního vydání magazínu Víkend.

Naučte se smlouvat

Rádi nakupujete, ale obyčejné víkendové návštěvy obchodního centra na předměstí vám už připadnou málo dobrodružné? Potom by se právě vám mohl líbit výlet do tržiště Chán al-Chalílí v rozpálené Káhiře. Vlastně jde o celou čtvrť plnou úzkých uliček, do nichž z obchodů přetéká zboží nejrůznějšího druhu, barev a vůní. Abyste se k němu dostali, musíte se ovšem prodrat davy místních obyvatel. Ti si sem chodí vyřídit běžné nákupy, stejně jako to činila i řada generací jejich předků.

Hody, hody…

Věděli jste, že nejslavnější česká velikonoční koleda je zároveň nejstarším doloženým velikonočním popěvkem u nás? Pravděpodobně má své kořeny v prastaré duchovní písni, která se zčásti zachovala ve sbírce česky psaných kázání z kartuziánského kláštera v Dolanech u Olomouce. Rukopis je datován do druhé poloviny 14. století. A už v něm se zmiňuje tajemná „provoda“. Pojďme si ji vzít na paškál. A zabijeme tak dvě etymologické mouchy jednou ranou.