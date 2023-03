Jak se v posledních dvaceti letech změnila česká gastronomie? Sobotní vydání magazínu Víkend přinese rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem. Příloha Deníku, která vychází již 18. března, čtenářům nabídne také článek o cenných uměleckých dílech, která se můžou ukrývat třeba na vaší půdě, a upozorní na výročí slavných českých, moravských a slezských firem.

Nejslavnější kuchař znovu v akci

Stačí vyslovit jméno Zdeněk Pohlreich a všichni jsou v tu ránu doma. Několik let šlapal na paty českým restauracím, uděloval jim rady, jak být lepší. Bylo to v časech, kdy byla úroveň pohostinství v Česku na špatné úrovni, což už je naštěstí pryč. Republiku zaplavilo množství fantastických podniků, kde se dá nádherně najíst. Které jsou z těch už tak skvělých nejlepší? Mistr Pohlreich to vyřeší během Souboje restaurací, pořadu, který právě vysílá televize Nova. Rozhoduje v něm nápad, koncept a kreativita šéfkuchařů. Jak se podle něj změnila česká gastronomie v posledních dvaceti letech? Nejen to prozradí v rozhovoru týdne magazínu Víkend.

Nemáte doma na zdi poklad?

Již v neděli se český umělecký svět dočká přelomového okamžiku. Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery se rozhodla překonat dosavadní tuzemský rekord v ceně, za níž se dílo vyvolává, a nabízí obraz Oskara Kokoschky Žena a otrok za 200 milionů korun. Že jde o šílenou částku? Umění v dobách vysoké inflace patří k zajímavým investicím. A možná to ani nevíte, ale není vyloučené, že máte doma nebo na půdě doslova poklad. Jak ho poznat a kdy má cenu se jít poradit s odborníkem, se dočtete v hlavním tématu aktuálního magazínu Víkend.

Stoletá Kofila

Patří k nejslavnějším tuzemským pochutinám. A to nejen svou nezaměnitelnou chutí, ale také obalem, který byl dílem slavného umělce. Víte kterého? Prozradí to náš speciál magazínu Víkend zaměřený na výročí slavných českých, moravských a slezských firem a značek.

Kam na dovolenou?

Češi si již pečlivě procházejí katalogy cestovek a hledají, kam letos pojedou na dovolenou. V posledních letech často volí Turecko. A letos tomu nebude jinak, ačkoli by se mohlo zdát, že kvůli obřímu zemětřesení Turecko není dobrá volba pro dovolenou. Opak je přitom pravdou a země potřebuje peníze z turismu na obnovu poškozených měst.