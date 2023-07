Václav Neužil zhlédl na karlovarském festivalu několik filmů - a stihl představit i dva své. Na čem momentálně pracuje? Více prozradí sobotní vydání magazínu Víkend, v němž čtenáři najdou také vzpomínku na světoznámého Milana Kunderu, rady pro pěstování hortenzií či další díl seriálu Slovíčkaření.

Václav Neužil. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V jednom kole. Je otevřený, přemýšlivý, miluje filmy a věří na minulé životy. Na karlovarském festivalu zhlédl Václav Neužil během několika dnů víc než osm filmů. A ještě stihl představit dva své. Bod obnovy v premiéře před diváky, Bratry jako projekt, který se do kin teprve chystá. „Mám velké štěstí na režiséry, ano. Vážím si toho. Ohledně tématu momentálně nevím, ale co mi chybí velmi, jsou chytré a sebevědomé komedie,“ prozrazuje v rozhovoru týdne populární herec.

Zdroj: DeníkVzpomínky na Milana K. Úmrtí Milana Kundery Česku připomnělo dobu velikánů. Autor knih jako Žert či Kniha smíchu a zapomnění byl natolik významnou literární figurou, že o jeho smrti informovala nejprestižnější světová média. Tedy nikoli jen informovala, ona to dokonce svým čtenářům předkládala jako klíčovou událost dne. Čím to je? Kdo byl Milan Kundera, jeden z posledních velikánů, které světu dalo Česko?

Čas jsou peníze. Time Is Money. Znáte to rčení. Víte ale, kdo ho první použil? Okřídlená věta je přisuzována americkému státníkovi a přírodovědci Benjaminu Franklinovi, který ji rozvíjí v eseji Advice to a Young Tradesman (Rady mladému obchodníkovi) z roku 1748. Zcela přesně jeho výrok zněl: „Mysli na to, že čas jsou peníze; kdo by denně svou prací mohl vydělat deset šilinků a jde se na půl dne procházet nebo čas prolenoší ve svém pokoji, ten, když na svoji zábavu vydal byť jen šest pencí, nesmí počítat jen je, neboť vedle toho ještě vydal nebo spíše vyhodil pět šilinků.“ Ale bylo to tak doopravdy? Na to odpoví další díl seriálu Slovíčkaření o původu slov a slovních spojení.

Zahrádkáři Deníku. Co dělat, když hortenzie nekvetou? A jak hortenzie správně zasadit a zalévat, aby ozdobily vaši zahradu, terasu nebo balkon? I když jsou hortenzie známé jako odolné rostliny, chyby v péči mohou výrazně omezit radost z kvetení. Ať už jde o nevhodně vybrané místo v zahradě, nepříznivou dobu řezu nebo špatné půdní podmínky. Jak mít hortenzie plné květů?