Hlavní televizní sezona roku je tu. V pravidelné sobotní příloze Deníku proto tentokrát najdete velkého průvodce českým televizním podzimem. Magazín Víkend ale nabídne také rozhovor s jednou z neprodávanějších tuzemských autorek detektivek Michaelou Klevisovou a prozradí, že během sklizně se na zahrádkách občas objeví i opravdu zajímavé rekordy.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Co dávají? Hlavní televizní sezona roku je tu. Co za hlavní trumfy nabízejí hlavní stanice? A proč to jsou pořád detektivky a talentové soutěže? A proč to vůbec nevadí a diváci opět budou sledovat jednotlivé pořady v hojném počtu? V aktuálním vydání magazínu Víkend jsme pro vás připravili velký průvodce českým televizním podzimem.

Zdroj: DeníkKrálovna detektivek. Před šesti lety sekla definitivně s novinařinou a zůstala už jen u knih. Jedna z našich nejprodávanějších autorek detektivek Michaela Klevisová píše knihy od roku 2007, za dvě dostala prestižní žánrovou Cenu Jiřího Marka. Na letních pultech se těší pozornosti její poslední kniha Vraní oko, Michaelu ale lákají i jiné žánry. „Nechci zůstat v jedné škatulce,“ říká majitelka dvou dostihových koní a plánuje třígenerační ženský román.

Kde se vzali maňas a tatrman. Co je horšího? Vysmát se někomu, že je maňas, nebo na něj křiknout „vy tatrmane“? Podobným ne úplně drsným, ale přece jen dost nepříjemným přirovnáním Češi holdovali už v éře Rychlých šípů. Ti si přece také nadávali: „Ty plantážníku!“ Maňas a tatrman jsou s námi ovšem ještě mnohem déle. Jak všechny tyto nálepky vznikly a koho jimi můžeme označit? Na to odpoví další pokračování seriálu Slovíčkaření o původu slov.

Zahrádkáři Deníku. Čas sklizně na zahrádkách občas ukáže zajímavé rekordy. Tentokrát jsme si pro vás připravili dvojici opravdu vydařených zahrádkářských úspěchů. Prvním jsou opravdu gigantická rajčata, druhým pak slunečnice, která vyrostla až do nebe.