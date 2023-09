Věděli jste, že před 15 lety skončil svět, jak jsme jej znali? Že ne? Inu, krach investiční banky Lehman Brothers se může jevit jako zdánlivě banální událost, nic ale není vzdálenější pravdě. A právě tuto událost čtenářům přiblíží pravidelná sobotní příloha Deníku. V magazínu Víkend najdete také fotoreportáž z italských Dolomit či povídání o rajčatech.

Banka Lehman Brothers. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Folklor pro moderní svět. Slovenská zpěvačka a kytaristka Zuzana Homolová není obyčejnou písničkářkou. A proto ani její nové CD Šak je to láska zlá nemůže být běžnou kolekcí zlidovělých balad. Muzikantka vpravdě kultovní, která kdysi zdobila zakazované sdružení Šafrán, působí na slovenské, ale i české scéně přes padesát let. A za ten dlouhý čas vydala řadu pozoruhodných alb lidové poezie – od písní válečných přes mordýřské balady až po texty o domácím násilí, na něž si posvítila nyní. A každého, kdo se domnívá, že folklor nemá modernímu světu už co dát, je připravena rychle vyvést z omylu.

Zdroj: DeníkKonec světa nastal před 15 lety. Přesně před 15 lety, konkrétně 15. září 2008, zkrachovala investiční banka Lehman Brothers. Zdánlivě banální událost, zvláště pohledem běžného občana České republiky. Ale nic není vzdálenější pravdě. Tehdy totiž odstartovala série událostí, která se stala největší finanční krizí nejméně od třicátých let minulého století. A dotkla se všech. Bez výjimky. A vliv má vlastně dodnes. Nevěříte? Tak pozorně čtěte hlavní téma aktuálního magazínu Víkend, který se vrací k události, kdy vlastně nastal konec světa, jak jsme jej do té doby znali.

Fotoreportáž: Tóny Dolomit. Italské Dolomity snoubí dechberoucí přírodu velehor a světovou hudbu. V provincii Trentino lákají až do konce září na sérii koncertů mezi vrcholky. Unikátní festival Suoni delle Dolomiti (Tóny Dolomit) je s českou stopou. V Passo Lavazè totiž vystoupí již tuto neděli 17. září česká houslistka Iva Bittová, která se takto do italských Dolomit vrací po letech.

Rajčata last minute. Začínající podzim, který přírodě ubírá teplo i sluníčko, signalizuje, že se sezona rajčat chýlí ke konci. Jejich plody zrají pomaleji a některé nedozrají vůbec. Jak podpořit zrání rajčat? Existují způsoby, jak na podzim zrání rajčat na keřích urychlit. A co udělat s otrhanými zelenými rajčaty, aby dozrála doma? Některé metody se vám možná budou zdát trochu devastující, ale rostliny rajčat na ně budou reagovat dobře.