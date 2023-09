Magazín Víkend, který vychází v sobotu 23. září, tentokrát nabídne rozsáhlý rozhovor s oblíbenou zpěvačkou Terezou Černochovou. V pravidelné příloze Deníku se však také dozvíte, jaké jsou nejnovější trendy v bydlení a stavění, či jak vzniklo slovo kýč.

Zpěvačka Tereza Černochová | Foto: ČTK/Tomáš Tkáčik

Nová deska. Po osmi letech od desky Škrábnutí se zpěvačka Tereza Černochová připomíná dalším sólovým počinem nazvaným Slečna náročná. Obsahuje devět autorských skladeb, které jsou na rozdíl od těch předešlých vyzrálejší, sebevědomější a navýsost ženské. O jejich výsledný zvuk se stejně jako v případě předešlých nahrávek postaral hudebník a producent Roman Holý.

„V červenci mi bylo čtyřicet. Asi měsíc předtím jsem před mámou udělala takové to – ježíš, mně už bude tolik! Máma mi odpověděla – prosím tě, jenom ti chci říct, že od čtyřiceti do padesáti je to úplně nejlepší,“ říká populární zpěvačka v rozhovoru týdne magazínu Víkend.

Magazín VíkendZdroj: DeníkByl jednou jeden dům. Jaké trendy v současnosti vládnou v oblasti výstavby a nového bydlení v Česku? Pozornost se stále více soustředí na nájemní bydlení, což odráží změnu poptávky. O trendech v bydlení a stavění si můžete přečíst hlavní téma magazínu Víkend.

Kýč jak bič. Čím kratší slovo, tím delší definice. To je i případ nejnovějšího dílu seriálu Slovíčkaření o původu slov. Kýč. O něm pan doktor František Koukolík ve své nové knize Krása: Od paeolitu ke kýči píše, že ho lze rozpoznat podle následujících znaků. Kýč je nabit jednoduchými pozitivními emocemi, které mají lidé uložené v paměti, což u nich spouští automatickou pozitivní emoční odpověď. Poznávání kýče – příjemně působícího objektu – nedá námahu. „Pozorovatele kýč nezatěžuje, nepřináší nic, nad čím by bylo nutné zapnout rozum a klást si otázky.“ Kde se tedy bere kýč? A proč se říká „kýč jak bič“?

Zahrádkáři Deníku. S nedostatkem místa musí bojovat nejeden zahradník a kutil. Radka Brzobohatého z Liberce limituje řadový domek a zahrada o šířce pouhých několika metrů, která je navíc situována ve svahu. I když se nadšený pěstitel snaží využít každé volné místečko, je ho stále málo. Poradil si ovšem originálně a pěstuje melouny na střeše.