Něco končí - a něco jiného začíná. Přelom roku je magickým časem. A právě toto období a s ním související předsevzetí bude hlavním tématem sobotního vydání magazínu Víkend. Pravidelná příloha Deníku ale nabídne i rozhovor s Lubošem Pospíšilem, další díl seriálu Slovíčkaření či povídání o lyžování v Turecku.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nad předsevzetími. Přelom roku je magický čas. Něco končí. A něco začíná. Je to čas bilancování. A je to také čas výhledů. A slibů. Slibů okolí, ale především sobě samým. Říkáme jim předsevzetí a je na ně ta správná doba. Humorně se říká, že 1. ledna si všichni slíbíme cokoli, ale téměř nikomu z nás to nevydrží ani do 31. ledna. Své o tom vědí zejména provozovatelé fitness center, kteří tradičně na začátku ledna mají nápor, ale těch, kteří zůstanou a cvičí i v únoru, je znatelně méně. Čím to je? Co jsou vlastně předsevzetí? Jak si je dávat tak, abychom z toho alespoň něco měli? A která předsevzetí jsou mezi Čechy nejoblíbenější? Odpovědi hledáme v hlavním tématu aktuálního magazínu Víkend.

aZdroj: DeníkOpožděné oslavy. Klasik českého bigbítu a písničkářství Luboš Pospíšil v průběhu uplynulého roku vlastně pořád oslavoval. Byly to ovšem oslavy poněkud opožděné. Sedmdesátku, které se někdejší člen souboru C & K Vocal dožil už před třemi lety, si na pódiu připomenout nemohl kvůli pandemii covidu. Aspoň si tedy užil letošní kulaté výročí své první a hned kultovní sólové desky Tenhle vítr jsem měl rád. Ta vyšla těsně před prázdninami v roce 1983 a po prázdninách už byla vyprodaná. Od té doby patří Luboš Pospíšil k nehasnoucím stálicím. A také k průkopníkům rockové poezie u nás. Velkou rekapitulaci bohaté kariéry čtěte v hlavním rozhovoru magazínu Víkend.

Konec a začátek. Na světě je spousta písní, ale jen jednu zpívají lidé na celém světě těsně před koncem starého roku a příchodem roku nového. Auld Lang Syne neboli Valčík na rozloučenou dokáže zanotovat opravdu skoro každý. S textem je to horší, takže se o písničce právem říká, že ji všichni znají a nikdo ji neumí. A přitom slova této skladby pocházejí z pera jednoho z nejvýznamnějších autorů 18. století, skotského básníka Roberta Burnse. Příběh slavné písně a jejích slov přináší další pokračování seriálu Slovíčkaření.

Na lyže do Turecka. Přímým letem z Prahy se v zimě dostanete do Egypta, na Srí Lanku, ale také do Turecka, kde místo pláží a tepla můžete vyrazit na lyže. Letos nově totiž Češi mohou vyrazit na lyže letecky do zcela nových středisek v Kayseri. Kolik takový výlet stojí, na co si musíte dávat pozor a co tam uvidíte? Vše v posledním vydání magazínu roku 2023.