Marsell Bendig nedávno získal Českého lva za vedlejší roli ve filmu Banger. Rozhovor s mladým talentem nabídne nové vydání magazínu Víkend, které vychází v sobotu 25. března. Příloha Deníku se bude věnovat i změně času ze zimního na letní, k níž dojde už v noci na neděli. Jaro je tu, a tak nesmí chybět tip na výlet. Na ten si turisté mohou vzít mimo jiné třeba i vlastnoručně upečený chléb. Jak na to? Také s tím poradí magazín Víkend.

Marsell Bendig | Foto: Deník/Martin Divíšek

Zdroj: DeníkNový český lev

Banger. To je film, který vynesl na výsluní zatím málo známého mladíka. Jmenuje se Marsell Bendig a zkraje března vyhrál za roli Ládi v tomto filmu Českého lva. „Mami, je to doma!“ smál se do kamery. Jeho bezprostřední radost byla asi jediným svěžím vystoupením během celého akademického večera. S kariérou teprve začíná, ale chování má jak profesionální hvězda. Na rozhovor přišel dvacet minut před začátkem a nad otázkami se zamýšlel s příkladnou pečlivostí. Neztrácel přitom ani své klukovské nadšení.

Čas změnit čas

A je tu opět každoroční evergreen. V noci ze soboty 25. na neděli 26. března si posuneme hodinky a najedeme na takzvaný letní čas. Sice to už nemělo platit, protože v EU prošel návrh na konec této úpravy. Kvůli pandemii ale konec změn času v Unii zatím nenastal a dojít k němu má nejdříve v roce 2026. A tak se opět můžeme v pondělí těšit na výstupy rozvášněných osob, které budou tvrdit, že jsou unavené a že by okamžitě mělo dojít ke zrušení těchto změn. Na druhou stranu nikdo moc neví, jak to přesně udělat. V hlavním tématu magazínu Víkend ukážeme, že podstata času je mnohem méně přesná, než si většina z nás myslí.

Tip na výlet

Co je znamením, že v Jižním Tyrolsku začíná jaro? Jednoznačně pampelišky. Proto je jen pochopitelné, když rolnické usedlosti sdružené ve společenství Roter Hahn oslavují příchod jara slavnostmi, kde tento kvítek hraje hlavní roli. Krásné, žluté svědky probouzejícího života hladový turista objeví i tam, kde by je vůbec nečekal, například v pokrmech – v tradičním makovém trhanci, ale také v krémovém rizotu. Přímo klasikou jsou pampeliškové knedlíky podávané k jehněčímu nebo kůzlečímu.

Jak šetřily naše babičky

Těžko najít domácnost, kde by v chlebníku nebo utěrce trvale nepobýval bochník chleba. Jeho obyčejnost je ovšem velmi zdánlivá – upéct dobrý chleba je kumšt, který v posledních letech oslovil spoustu slavných foodblogerů i běžných lidí. Kromě radosti z procesu a výsledku je k tomu vede i cena. Kilový bochník opravdu dobrého chleba dnes umí stát i přes stovku. A to není málo.