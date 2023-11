Podzim je již v plné síle. Zajímá vás, odkud se vzaly výrazy označující teplé oblečení, jako jsou svetr, či kabát? Na to odpoví nejnovější díl oblíbeného seriálu Slovíčkaření. V magazínu Víkend se ale tentokrát dočtete i jaké novinky v nadcházejících měsících čekají penze českých seniorů, či si můžete přečíst rozhovor s polskou režisérkou Agnieszkou Holland.

Režisérka Agnieszka Hollandová | Foto: se svolením Bioscop

Člověk je bestie. Hranice. Zatím asi nejsyrovější film polské režisérky Agnieszky Holland o soumraku Evropy a lidství vstoupil do kin. Není snadné se na něj dívat. Ale rozhodně žádoucí. Na dálku mezi Bretaní a Prahou si kolegyně Jana Podskalská povídala s režisérkou o tom, co ji k takto vyhraněnému filmu vedlo, proč jsme zlí a kde se naopak v lidech bere dobro. I o tom, že se těší na další film o Kafkovi, protože po Hranici to bude jednoduše selanka.

Zdroj: DeníkPro starší a pokročilé. Hlavní téma aktuálního vydání magazínu Víkend jsme připravili hlavně pro starší čtenáře. Ti se dozvědí, jaké novinky je v nadcházejících měsících čekají v penzích, dále ukážeme, že klimatická změna rozhodně netíží jen mladou generaci, ale dopadá také na seniory, nebo připomeneme, že je čas na to se očkovat zejména proti chřipce.

Kde se vzal župan? A Podzim, podzim přichází… Čas zatopit v kamnech, načít lahev nebo dobrou detektivku. Ale také můžete obléct svetr, hodit na sebe kabát, kolem krku omotat šálu a vyrazit do parku na obhlídku tříbarevného listí. Někdo si dá horkou sprchu, zachumlá se do županu či pyžama a zmizí pod deku ve vyhřáté ložnici. A přitom si může lámat hlavu, odkud se asi všechna tahle slova označující části jeho oděvu vzala. Odpoví další díl oblíbeného seriálu Slovíčkaření.

Superstar. A tentokrát máme i něco navíc. Konkrétně druhý velký rozhovor a to s opravdovou superstar. Angélique Kidjo je držitelkou pěti cen Grammy. Rodačka z Beninu, žijící od osmdesátých let ve Francii, bývá právem považována za největší žijící africkou zpěvačku. Zazářila v duetech s největšími hvězdami současnosti, mezi nimiž nechybí Bono, Peter Gabriel, Alicia Keys, Carlos Santana ani Sting. A již za pár dní vystoupí výjimečná umělkyně Angélique Kidjo na festivalu Prague Sounds.