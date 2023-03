Jaro je za dveřmi. Jeho příchod se v mnohých domácnostech nese ve znamení generálního úklidu od sklepa až po půdu. Touha mít vyleštěná okna, čistá umyvadla nebo vydrhnutý sporák ale něco stojí. Magazín Víkend poradí, jak dosáhnout dokonalého výsledku bez větších výdajů. S jarem souvisí i další téma - konec lyžování na tuzemských horách. Dozvíte se, kam za hranice ČR se vyplatí vyjet. Čtenáři také nahlédnou do Valdštejnské jízdárny na Malé Straně v Praze a hlavně do života malíře Josefa Mánesa.

Velký jarní úklid se blíží | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkOcet v hlavní roli

Velký jarní úklid se blíží. A to znamená i velké útraty za spoustu pomocníků na mytí oken a podlah, cídění umaštěné trouby a sporáku, vodní kámen v koupelně a na toaletě. Voláme na pomoc lahve s čističi, které sice fungují, ale jsou taky drahé a nesmírně zatěžující pro životní prostředí i naše zdraví. Přitom naše babičky měly vždycky uklizeno do lesku, aniž by na e-shopech objednávaly dryáky různých značek. Jak to ty ženy dělaly? To zjistíte v hlavním tématu magazínu Víkend.

Fenomén Mánes

Ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně v Praze začíná na konci března výstava s výmluvným názvem Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda. Návštěvníci zde budou moci znovuobjevovat rozsáhlé dílo jednoho z nejlepších českých malířů až do 16. července. Jak se taková výstava připravuje? A jak lze nově představit umělce, o němž téměř všichni mají nějakou představu? Na to odpovídají kurátorka kresby a grafiky 19. stol. Markéta Dlábková a ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny Veronika Hulíková. Ty práci na výstavě spojily s detailním průzkumem a přehodnocením celého Mánesova odkazu i života.

Budíček v půl osmé

Čím se vlastně liší život na Antarktidě od běžného života v Česku? Kolega z National Geographic Hynek Adámek, který je nyní na expedici na nejchladnějším světadíle, zve čtenáře na malou návštěvu základny, která je momentálně jejich domovem. Český ostrůvek uprostřed drsného a jen málo přívětivého kontinentu na opačném konci světa. V kolik hodin se na Antarktidě vstává? Co se tu obvykle snídá? A kdy se jde naopak spát?

Poslední lyžovačka

Pokud se ani s příchodem jara nehodláte smířit s tím, že je pro letošní sezonu třeba skončit s lyžováním, je tady snadná pomoc: vyrazit na některý z pětice tyrolských ledovců. I když dole v údolí obvykle mohou o sněhu jenom snít, zde ve výšce přes 3000 metrů nad mořem bývají stále v klidu. Sněhu totiž mají dost jak v Kaunertalu, Pitztalu a Söldenu, tak i v Hintertuxu a ve Stubaiském údolí. A jak říkají místní: „Čím vyšší, tím lepší.“ Ve většině z těchto středisek se proto lyžuje až do května, na ledovci v Hintertuxu ještě déle.