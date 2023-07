Necelý měsíc zbývá do zahájení nového ročníku hudebního festivalu Zlatá Pecka, na němž tradičně nebude chybět přední česká mezzosopranistka Dagmar Pecková. Rozhovor s pěvkyní nabídne nové vydání magazínu Víkend, který vychází v sobotu 29. července. Příloha Deníku nahlédne také do Hollywoodu, kde se momentálně více stávkuje než točí, nebo do Černé Hory, aby čtenářům představila tamní lákadla.

Mezzosopranistka Dagmar Pecková | Foto: se svolením Ilony Sochorové

Zdroj: DeníkZlatá pecka se blíží

Mezzosopranistka Dagmar Pecková za svou 43 let trvající kariéru vystupovala na většině předních světových scén. Letos v létě se už tradičně vrací do Čech, aby zahájila sedmý ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka. Ten se koná od 27. srpna v Chrudimi a okolí, tedy v místech, kde pěvkyně vyrůstala. K tématům minulých ročníků Zlaté Pecky patřily antická Trója, Dvořákova Rusalka, Mozart nebo Carmen. Tentokrát se festival zaměří na postavu Járy Cimrmana, syna vídeňské operetní subrety, a na jeho průnik do zlaté éry vídeňské operety.

Co se děje v Hollywoodu?

Filmová studia v pandemii utržila velkou ránu. Rok 2023 měl být konečně rokem, kdy se nadechnou k pořádnému výkonu. Odpovídala tomu nabídka letních filmových šlágrů. Do kin postupně přišly novinky nejsilnějších filmových řad, ať už jde o komiksové adaptace, nového Indianu Jonese, nebo nejnověji Barbie. Až na Barbie se však očekávání spojená s velkými filmy zatím nenaplnila a letošní rok je zatím rokem propadáků. A do toho v Hollywoodu bují stávka.

Fotoreportáž

Vedle Chorvatska, které u českých turistů na jihu Evropy tradičně hraje prim, v poslední době stoupá zájem také o jeho jižního souseda – Černou Horu. Kromě oblíbených pláží nabízí nejmenší země bývalé Jugoslávie svým návštěvníkům také hory, které pokrývají většinu jejího území a dosahují výšek až 2500 metrů. Podívejte se na lákadla balkánské země.

Zahradníci Deníku

Pěstování palem není v našich klimatických podmínkách běžné a tradiční zahrádkáři by možná řekli, že je to nemožné. Josef Kirinovič z Lipnice v Plzeňském kraji si to ale nemyslí. A jeho pěstitelské úspěchy hovoří za něj. Co všechno v jeho tropickém ráji roste?