V pátek 14. července si Francouzi připomněli Dobytí Bastily, které odstartovalo Velkou francouzskou revoluci. Změny způsobené touto 234 let starou událostí daleko přesahují hranice země a dodnes z nich těží mimo jiné i Češi. Více prozradí sobotní vydání magazínu Víkend, v němž čtenáři najdou také rozhovor se švýcarským historikem Mariem Winzelerem. Příloha Deníku poradí zahrádkářům, jak ochránit jahody před plísní, a cestovatelům přidá pár tipů na toulky po středních Čechách.

Dobytí pařížské pevnosti Bastila odstartovalo Velkou francouzskou revoluci | Foto: Wikimedia Commons, Jean-Pierre Houël - Bibliothèque nationale de France, volné dílo

Zdroj: DeníkKlíčová změna dějin

Dobytí Bastily a následující revoluční události, k nimž došlo ve Francii v polovině července léta Páně 1789, znamenalo zásadní obrat ve směřování západní civilizace. Tak zásadní, že se na to dokonce zapomíná a velké datum 14. července se označuje jen za svátek Francouzů. To je však nesmírný omyl. 14. červenec 1789 totiž přinesl změny, jejichž ovoce sklízíme dodnes i my.

Obrazy vidí nás

Švýcarský historik Marius Winzeler je spolu s publicistou Ivanem Hartmannem podepsán pod knihou O vidění s podtitulem Jak porozumět starému umění. Tomuto oboru se rodák z kantonu Curych, který mimochodem perfektně mluví česky, věnoval jak ve funkci kurátora a později ředitele Městských muzeí v Žitavě, tak v letech 2016 až 2021 na postu šéfa Sbírky starého umění v Národní galerii v Praze. Nyní už třetím rokem působí jako ředitel Rezidenčního zámku v Drážďanech. O čem jsme si nad novou knížkou, která navazuje na rozhlasový cyklus o starých mistrech, vlastně povídali? Tak třeba o tom, že nejen my vidíme obrazy, ale i obrazy svým způsobem vidí nás.

Zahrádkáři Deníku

Jak ochránit jahody před plísní? A jak se zbavit plísně na jahodách, pokud už se na nich začíná tvořit? Každý pěstitel ví, že měkké červené plody potřebují péči, protože je ohrožují nejrůznější choroby a škůdci. Jednou z nejhorších pohrom je plíseň šedá, která obleče jahody do šedého kožíšku a může většinu toužebně očekávané úrody zcela zničit. Jak proti plísni na jahodách bojovat? I zde platí, že nejlepší obranou je prevence.

Chcete koupit Karlštejn?

Hrad Karlštejn pro vás připravil ve spolupráci s Divadlem Navětvi mimořádné a netradiční noční prohlídky. Díky tomu se 28. a 29. července můžete stát hosty doktora barona Harryho Jelínka. Projděte se spolu s Harrym jeho „rodovým sídlem“, nechte se přenést do doby první republiky a přijměte pozvání na neobvyklou aukci. A kdo ví? Třeba to budete právě vy, kdo si domů odnesete kupní smlouvu na Karlštejn. Tento a další tipy na výlety po středních Čechách najdete v dalším pokračování cestovatelského speciálu magazínu Víkend.