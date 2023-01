Zdroj: DeníkJak šetřily naše babičky

Rozhodne-li se člověk šetřit, nebude to určitě pohodlné, ani jednoduché. Ale určitě to bude efektivní. A kde vlastně s šetřením v domácnostech začít? Nejjednodušší je inspirovat se příkladem. Stačí podívat se o nějakou tu generaci nazpět a zjistit, jak to dělali třeba naše babičky a dědečkové. V magazínu Víkend najdete tipy, jak začít šetřit v domácnosti. Byť možná budou pro mnohé z vás zdát těžko představitelné, tak pravdou je, že pro naše předky představovaly dnes běžně přijímané věci nevídaný luxus, bez kterého se museli obejít.