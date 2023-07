V Karlových Varech vrcholí 57. ročník Mezinárodního filmového festivalu, na kterém tradičně nechyběly herecké hvězdy z tuzemska i ze zahraničí. Ale nejen západočeské město láká tvůrce filmů a seriálů, filmové štáby si oblíbily lokality a studia napříč celou Českou republikou. Píše se o nich v sobotním magazínu Víkend, který představí i české sci-fi Bod obnovy. A koho vysedávání u televize zase tolik nebaví, může vyrazit třeba do lesa nebo na zahrádku. Příloha Deníku totiž nabídne i čtení o houbách a cuketách.

Na hradě Bouzov se 6. dubna 2022 natáčela pohádka Princezna zakletá v čase 2. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zdroj: DeníkČesko, filmařů ráj

V Česká republika je populární destinací nejen pro turisty, ale také pro filmaře. Vedle šikovných fachmanů tu totiž je celá řada kouzelných lokací a také hned několik mimořádně dobře vybavených filmových studií, kde mohou vznikat filmy a seriály všech žánrů. Filmové štáby tu tak utrácejí spousty peněz, což je i díky dotacím ze strany státu. Když se k tomu přidá mimořádný apetit po seriálech vysílaných na nejrůznějších internetových platformách, je zaděláno na pořádnou ránu. A ta se vloni podařila.

Česká sci-fi?

Konečně je tu. Srazí vás auto a doktoři nad vámi zlomí hůl? Žádný strach. Máte ještě další život. Tedy pokud jste se stihli zálohovat. To je v kostce příběh českého filmu Bod obnovy, který se představil na karlovarském festivalu. Jeho režisér Robert Hloz od začátku věděl, co chce: mainstream střižený s chytrou sci-fi. Právě o něm, ale také o kvalitě českých filmů, studiích v Koreji a tamní drsné výuce mladých filmařů jsme si povídali. „Se scenáristou jsme měli od začátku nastavené, jaký film chceme. Věděli jsme, že když to bude moc velkolepé a budeme v obraze ničit města a bořit budovy, že to nenatočíme,“ prozrazuje talentovaný a ambiciózní filmař.

Kde se vzaly houby?

Houbařská sezona začala před pár měsíci, na malou lekci z mykologie však nikdy není pozdě. První otrava houbami na našem území je doložena v roce 1018, z čehož plyne, že staří Slované s těmito tajuplnými organismy experimentovali už ve svých raných dějinách. A měli je rádi, na rozdíl od Němců, kteří jim přišli na chuť mnohem později. Holubinka, bedla, hřib, kozák, liška, muchomůrka – všechna ta jména mají praslovanské kořeny. Včetně samotného slova „houba“ („goba“), jež původně znamenalo – ano, správně: hubu, tedy lidská ústa.

Zahrádkáři Deníku

Jak se starat o cukety? Aby cuketová sklizeň byla bohatá, stačí dodržet pár zásad. Cukety pak využijete u vaření, grilování i při pečení buchet. Jsou nenáročné, rostou velmi rychle a při dodržení několika pravidel plodí až do října. Cukety předpěstujete pohodlně ze semínek, snesou záhony i květináč a při správném zaštipování získáte skutečně bohatou úrodu a dlouhotrvající sklizeň.