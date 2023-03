Nová deska z Kladna

Skupina Zrní má nové album. Pojmenovala ho Široko daleko a celý březen a duben s ním bude jezdit křížem krážem Českou republikou. Deska je na tuhle introvertní kladenskou partu nebývale průzračná, pozitivní, přímá. Ty tam jsou zvukové experimenty z minulých cédéček. Letošní nahrávce vévodí akustická kytara a hlas. „Takový je teď naše nastavení,“ říká zpěvák Honza Unger. „Určitě to neznamená, že by se z nás stala jiná kapela. Ale docela se mi líbí představa, že v týhle složitý době předáme lidem trochu radosti.“

Nejvoňavější země světa

Omán je mezi českými cestovateli hitem posledních let. A není se čemu divit. Po šestihodinovém přímém letu se ocitnete v zemi, která toho nabízí víc než většina tradičních turistických destinací. Vedle moře, příjemného klimatu a skvělého jídla můžete vyrazit také do hor nebo na poušť. A navíc to tu neuvěřitelně příjemně voní. Z Ománu totiž pochází ten nejlepší františek, kterým si můžete příjemně ovonit byt. Ale důvodů proč navštívit Omán je samozřejmě víc. Aktuální vydání magazínu Víkend vám nabízí ty hlavní.

Kde se vzal mameluk?

U některých slov je nám, hned jak je někdo vysloví, úplně jasné, že do našich krajů připutovaly odjinud. A že původně asi neznamenaly přesně to, co označují dnes. Často jde o nelichotivé nálepky, jež dáváme lidem, kteří nás nějakým způsobem štvou. Přitom ale ani sami nevíme, co vlastně říkáme. Tak schválně, střelte jen tak od boku: kdo je pro vás mameluk, habakuk či hašašíra?

Obyčejný život za polárním kruhem

Kolega Hynek Adámek pokračuje ve své misi na nejstudenějším kontinentu. A magazín Víkend přináší jeho pravidelné okénko do života za polárním kruhem. Tentokrát se dozvíte, jak těžké je opravit střechu, jejíž stav je nutný pro přežití.