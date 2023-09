Houbařská sezona je v plném proudu a pravidelné návštěvníky lesa jistě potěší rady, jak své úlovky zpracovat a skladovat. A pokud jste na žádné houby dosud nenarazili, můžete se alespoň pokochat letošní kořistí čtenářů Deníku. V jeho sobotní příloze se dočtete rovněž o hudebníkovi s královskou krví Salifu Keitovi, který příští týden vystoupí v Praze. A také vás pozveme na setkání sběratelů, kde mimo jiné zástupci z Vatikánu představí novou emisi mincí.

Houby. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkJak na houby?

Jestli my Češi máme oproti mnohým státům v něčem velkou výhodu, je to možnost neomezeného sběru hub. Ne všude si totiž smíte těchto darů lesa jen tak zdarma odnášet plné košíky. Kdo si tak vyšetří na sběr dostatek času, ten se může po celý rok radovat z lahodného a zdravého jídla. Jen je třeba vědět, jak houby správně uchovat. Jaké zpracování hub je to nejlepší, aby si houby uchovaly živiny a vydržely co nejdéle? Navíc přinášíme fotogalerii čtenářských úlovků z letošního houbobraní.

Legenda v Praze

Patří k žijícím legendám africké hudby. Malijský zpěvák a kytarista Salif Keita (74) je u nás známý ze svých vystoupení na festivalech Respect a Colours Of Ostrava. Nyní se do Čech vrací, v úterý 5. září odehraje koncert v pražském Lucerna Music Baru. Jde o muže se silným příběhem: přímý potomek královské dynastie, jež stála u založení středověké Říše Mali, se narodil jako albín, což potomci Mandinků, k nimž Salif náleží, považují za zlé znamení. Navzdory ostrakizaci si Keita proklestil cestu na vrchol pop music, o čemž svědčí čtyři nominace na cenu Grammy.

Češi skupují umění

Na aukcích výtvarného umění utratili sběratelé v prvním pololetí letošního roku 766 milionů korun. Je to o 16 procent méně než ve stejném období loni. Neznamená to ale podle odborníků propad trhu s uměním. Naopak, ceny dražených děl dál slušně rostou. O co je největší zájem? A jak Češi nejčastěji nakupují umění? I o tom si přečtete v aktuálním vydání magazínu Víkend.

Svátek sběratelů

Největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě se uskuteční od 8. do 9. září na výstavišti PVA Expo Praha. Veletrhu se účastní přední světové aukční domy a prodejci. Po delší odmlce se Sběratele účastní poštovní správa a mincovna z Vatikánu. Do Prahy přiveze nejen novou emisi mincí, která bude mít premiéru právě na Sběrateli, ale také poštovní známky, jež pro papežský stát v minulosti vytvořila výtvarnice Marina Richterová a na českém trhu jsou jen těžko dostupné.