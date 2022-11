Svět není jen zlý

S podzimem přichází zima a tma a společně s tím i neutuchající příval špatných zpráv. Není se čemu divit, že spoustu lidí popadá podzimní chandra, splín a deprese. Rozhodli jsme se proto ukázat svět v trochu jiných barvách, hezčích. Dobrých zpráv je totiž přinejmenším stejně jako těch špatných. Tak jsme z nich pro vás vybrali hned 21. O pořadí tu tentokrát nejde. Vyberte si.

Co Čech, to muzikant (a výtržník)

V internetovém archivu Knihovny Princetonské univerzity se dá brouzdat donekonečna. Kupodivu se tu dá najít i řada digitalizovaných periodik, jež kdysi vycházely na území Rakouska-Uherska. Tak například nejstarší čísla významného českého hudebního časopisu Dalibor: stačí jen párkrát kliknout myší, a rázem se přenesete o sto padesát a více let nazpět.

Fotoreportáž

„Ráj na zemi!“ Tak popsal Dominikánskou republiku sám Kryštof Kolumbus. Proč? Pláže s jemným pískem a kokosovými palmami, příjemné klima téměř po celý rok, dechberoucí příroda, moře přímo stvořené k potápění nebo v prvních měsících roku ideální pro pozorování keporkaků. Tahle destinace je ideální pro příznivce poklidné dovolené i dobrodruhy, které chtějí prozkoumat koloniální památky, národní parky nebo jen vyzkoušet místní chutné rumy.