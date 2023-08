Příloha Deníku, který vychází v sobotu 26. srpna, se tentokrát zaměří na tuzemské lázeňství. Text mimo jiné přiblíží aktuální trendy v této oblasti. Tvůrci Víkendu také strávili čas se zpěvačkou Lenkou Graf, aby s ní povořili o nedávných akcích či plánech na příští dny. A co má společného český Igráček s americkou Barbie? Oba fenomény porovná ve svém tradičním fejetonu komik Lukáš Pavlásek, a možná vznikne i námět na další filmový trhák. Chybět ale opět nebudou ani rady kutilům či křížovky a sudoku.

Horské lázně Karlova Studánka | Foto: se svolením Jakuba Kašpaříka

Když se řekne lázeňství, mnoho z nás si automaticky vybaví obrázky starých stylizovaných lázeňských budov, kde se návštěvníci procházejí v županech, relaxují v termálních pramenech a nasávají léčivé páry. I když to je velká část lázeňské kultury, trend lázeňství v České republice je na prahu revoluce. Jaké jsou nejnovější trendy v této oblasti? A co nabízejí konkrétní lázeňské domy po celé zemi? Přečtěte si speciál věnovaný lázeňství v aktuálním vydání magazínu Víkend.

Den s Lenkou Graf

Aktuálně má za sebou festival Klášterecké hudební prameny, kde multižánrová zpěvačka zazpívala po boku Jaroslava Svěceného, dále nazpívala duet s Petrem Kolářem, chystá album, pořádá charitativní akce… Mezinárodně známá crossoverová zpěvačka Lenka Graf rozhodně neztrácí čas. Nezapomíná ale ani na svou rodinu, která je pro ni prioritou. S manželem a dvěma dětmi žije střídavě v Čechách a na Floridě.

Jak na vrbový plot?

Vrbový plot, živý i suchý, nabízí šanci jak oživit a ozvláštnit okolí domu. Díky němu dokážete velmi rychle rozdělit zahradu na menší části, oddělit bezpečný prostor od nebezpečného, omezit pohyb zvířat, vytvořit si krásná zákoutí, v nichž si můžete dopřát pocit soukromí, nebo třeba ochránit domov před zvědavýma očima souseda. A je to i skvělý koníček.

Česká Barbie?

Ve svém pravidelném fejetonu komik Lukáš Pavlásek představuje námět na nový film. Jmenoval by se Igráček a zjevně se inspiruje veleúspěšným filmem letošního léta Barbie. „Já si s Igráčky hrál celé dětství. Byla to taková Barbie mojí generace. Tedy Igráček byl Ken a paní Igráčková, která většinou pocházela v krabičky s nápisem Zdravotní sestra, byla barbínou. Film ještě Igráček nemá, přitom by si ho ikona dětství mé generace zasloužila. Jmenoval by se prostě a jednoduše Igráček.“ Co by ve filmu bylo? To si přečtěte v aktuálním vydání magazínu Víkend.