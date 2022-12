Sobotní magazín Víkend přinese povídání s Lenkou Dusilovou i tipy na dárky

Redakce

Chci si pustit do života větší lehkost bytí. To říká zpěvačka Lenka Dusilová, která čtenářům magazínu Víkend mimo jiné představí novou kapelu i plány do budoucna. Pořád nevíte, čím svoje nejbližší potěšit pod stromečkem? Sobotní příloha Deníku nabídne i tipy na vánoční dárky. A také vyvrcholí seriál s tipy na tuzemská zimní střediska, který případné zájemce tentokrát zavede na Moravu.

Kapela Lenka Dusilová Band v čele se svou charismatickou frontmankou. | Foto: se svolením Aleny Vasylenko