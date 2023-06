Astronomické léto už není za rohem, ale hlasitě klepe na dveře. Stačí jen otevřít a následující dny, týdny a měsíce si užít naplno. Sobotní příloha Deníku nabídne tipy, jak prožít pohodovou dovolenou a prázdniny navzdory neustále zmiňované inflaci. A pokud vás ze všeho toho zdražování mrazí i navzdory zvyšujícím se venkovním teplotám, možná vás zahřeje u srdce rozhovor s Volkerem Kutscherem. Německý spisovatel se rozpovídal o předloze k seriálu Babylon Berlin i své nejnovější knize Transatlantik. Slovíčkaření se tentokrát zaměří na význam lidských příjmení a na své si přijdou i milovníci zahrádkaření.

V magazínu Víkend najdete pár tipů, jak ušetřit během léta, ale zároveň si dovolenou či prázdniny užít co možná nejplnohodnotněji. | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkJde to i levně?

Léto je vlastně tu. A prázdniny za rohem. Jste připraveni? Máte vše, co pro dobré prožití letních měsíců potřebujete? A nestálo to moc? Přece jen letní radovánky nejsou úplně nejlevnější. I proto jsme se rozhodli navázat na seriál Deníku Česko za babku a hlavní téma jsme nazvali Léto za babku. Najdete zde pár tipů, jak ušetřit během léta, ale zároveň si je užít co možná nejplnohodnotněji.

Oceňovaný autor

Seriál Babylon Berlin lámal divácké rekordy a posbíral dlouhou šňůru cen. Autor předlohy, brilantní románové ságy, Volker Kutscher ovšem působí nenápadně, skoro plaše. Přestože už pokřtil devátou knihu. Jmenuje se Transatlantik, místo hlavního hrdiny Gereona Ratha hraje prim Charlotta a je právě k mání na pultech. V rozhovoru, který s mimořádným autorem vedla kolegyně Jana Podskalská, se samozřejmě vracíme i jeho slavným předlohám seriálu Babylon Berlin. „Než se nacismus projevil v celé své zrůdnosti, chápala ho řada lidí zcela naivně. Domnívali se, že dělají to nejlepší pro Německo. Až později si uvědomili, že je to cesta k teroru,“ připomíná Kutscher a zcela otevřeně tím komentuje tendence u řady lidí ve všech zemích světa.

Nomen omen

A co by se stalo, kdyby se lidé začali chovat v souladu se svými příjmeními? Mnozí by tím své okolí asi nemile překvapili. A jiní by zase možná pozvedli svou bídnou existenci k čemusi vyššímu, kdoví. Na každý pád se každé příjmení odněkud vzalo. A původně se doopravdy vztahovalo k činnostem či charakteristikám daných osob. Mizera byl prostě mizera, Brzobohatý přišel rychle k penězům – a takový Nedbal, tomu to bylo všechno úplně jedno. Jménům se věnuje další díl našeho populárního seriálu o původech slov Slovíčkaření.

Zahrádkáři Deníku

Víte, jaké jsou nejčastější květiny českých zahrádek? Ano, jsou to růže. To bylo docela snadné. Ale víte, které další rostliny najdete téměř na každé zahradě? Přinášíme výběr nejpopulárnějších květin českých zahrádek.