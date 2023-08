Čtěte v sobotním vydání magazínu Víkend: Mezi námi žijí lvi. Jací jsou?

Redakce

Lev je králem zvířat. Jak jsou na tom osobnosti, které se narodily ve stejném znamení zvěrokruhu? Kromě tohoto tématu magazín Víkend čtenáře zavede do skrytých zákoutí Česka i do světa her. Ovšem nejdřív práce, potom zábava. Příloha Deníku proto mimo jiné poradí zahrádkářům, jak pečovat o jahodník. Sklizní sladkých plodů dřina totiž rozhodně nekončí, spíše naopak. A až budete mít vše hotové, můžete se třeba pustit do křížovek a sudoku.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock