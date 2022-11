Jak si užít Vánoce

Předchozí dva roky Vánoce kazila pandemie koronaviru. Ta je, zdá se, skutečně již minulostí. Takže by se mohlo zdát, že nám již nic populární svátky kazit nebude. To se však ukazuje jako chybné očekávání. A tak ani letošní Vánoce nebudou takové, jak si je pamatujeme z předpandemických let. Podepíšou se na nich zejména tři okolnosti. Jsou jimi neuvěřitelně vysoká inflace, energetická krize a pokračující válka velmi blízko našich hranic. Přesto si svátky můžeme užít. Hlavní téma aktuálního vydání magazínu Víkend nabídne několik tipů, jak na to.

Svahy se připravují

Pokračujeme v seriálu o přípravách českých a moravských hor před nadcházející zimní sezonou. Tentokrát se vydáme do ski areálů a wellness hotelů na Vysočině a na jižní Moravě. Vyrazíte?

Příběh holky z plakátu

Je to holka jako každá jiná. I když Denisa Jelínková je vlastně přece jen trochu jiná. Klidně jí můžeme říkat Holka z plakátu. Můžete ji totiž potkat, jak právě z plakátu láká doslova po celé zemi zájemce o brigádu. Sama totiž ví, co podporuje. Právě tak začínala před čtyřmi lety svoji kariéru v Penny, a na žebříčku postupuje stále výše, nyní je zástupcem vedoucí v prodejně stejné značky v Unhošti nedaleko středočeského Kladna.