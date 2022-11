Zdroj: Deník Jubileum legendy s bekovkou V životě má rád stabilitu, v hudbě ho ale pořád baví improvizace. Těší ho hudba od Bacha, ale také třeba hraní s dechovkou nebo romskou kapelou. S tou dokonce bez zkoušky. My jako mladí vyrostli na poslechu, současná generace chce všechno vidět. „Hudba, co běží pod tím, je podkres. Pro ně vlastně druhotná, důležitý je obraz. Nedejbože, aby to mělo nějakou harmonii. Nebo bylo příliš složité,“ říká Jiří Stivín, který v listopadu oslavil kulatiny.

Mladé umění je v kurzu

Eva Koťátková, Jiří Kovanda nebo Jaroslav Róna. Světoznámá jména umělecké scény, kterým se z Česka podařilo dobýt scénu světovou. A dnes jejich umění zdobí galerie, muzea, ale také soukromé rezidence největších boháčů na všech kontinentech. Co ale mladší generace českých umělců? Daří se i jim uspět? Netrpí nezájmem světa, jak se to děje například českým filmům či tuzemské hudební scéně? Možná vás to překvapí, ale právě naopak. Dnešní nejmladší generace umělců je ve světě hodně v kurzu, a i díky možnostem a dosahu sociálních sítí se mohou dostat třeba do rezidence čínského sběratele zásadního umění nebo do americké galerie.

Kam za adventem

V aktuálním vydání magazínu Víkend najdete také spoustu tipů na výlety za adventními radovánkami. A to z celé republiky, vždy s razítkem našich reportérů. A na co se můžete těšit? Samozřejmě na adventní trhy, rozsvěcování stromků, ale také na koncerty slavných interpretů nebo zpívání koled.

Nejkrásnější husa

A tentokrát musíme upozornit také na naši pravidelnou fotosoutěž, která se tentokrát věnuje oblíbenému tématu – svatomartinským husám. Která je podle vás ta nejkrásnější husa našich čtenářů?