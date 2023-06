Návštěvníci letošního ročníku Letních shakespearovských slavností se mohou těšit mimo jiné na Markétu Děrgelovou v roli Célie. Nejen o komedii Jak se vám líbí bude rozhovor s herečkou, která v neděli oslaví 36. narozeniny. Sobotní vydání magazínu Víkend nabídne také rady pro zahrádkáře nebo tipy na letní výlety. Pravidelná příloha Deník se zaměří rovněž na vztahy mezi Českem a Slovenskem, respektive mezi Čechy a Slováky.

Herečka Markéta Děrgelová | Foto: Deník/Michal Bílek

Zdroj: DeníkJak se vám líbí?

Jednou z novinek letošních Letních shakespearovských slavností je inscenace hry Jak se vám líbí, v níž se ve jménu lásky dějí opravdu nečekané věci. Postavy si různě a často mění identitu, kdekdo by si spletl děvče s chlapcem, mnozí, trápeni náhlými záchvaty vášně, se ztrácejí a zase nacházejí v lese. Úlohu Célie v ní ztvární půvabná herečka Markéta Děrgelová. „Na shakespearovských slavnostech jsem si už kdysi zahrála, bylo to ve slovenské inscenaci Dvaja páni z Verony. Tehdy jsem zaskočila za těhotnou Evu Kodešovou. Jednalo se o skvělou zkušenost, protože to představení bylo plné akrobacie, hodně se v něm zpívalo, moc mě bavilo. Účinkovala jsem v něm jednu sezonu a pak jsem zase otěhotněla já,“ říká herečka.

Návrat Česko-Slovenska?

O půlnoci z 31. prosince 1992 na 1. ledna 1993 skončilo Československo. Stát, který vznikl v roce 1918 a nevydržel ani 20 let. Poté se obnovil… a nevydržel ani 50 let. Přesto se fenomén Československa nyní opět vrací. Důvodů může být celá řada. Pravda ale je, že Čechy a Slováky stále spojuje celá řada věcí. Právě na ně jsme se zaměřili v hlavním tématu aktuálního magazínu Víkend.

Zahrádkáři Deníku.

A Letošní přívětivé počasí s dostatkem srážek by určitě dělalo zahrádkářům radost, kdyby současně nepřinášelo invazi plzáků španělských. Nevzhlední plži zaplavují záhony a nemilosrdně likvidují saláty, zelí a další plodiny, které jim chutnají. Podle odborníků zkonzumuje dospělý plzák za sezonu až kilogram rostlin, je tedy potřeba vytáhnout do boje. Dnes se zaměříme na zajímavé tipy na likvidaci plzáků, které se obejdou bez chemických přípravků.

Tipy na výlety.

Léto je tu a s ním i řada výletů po krásách českých zemí. Nabízíme tipy na výlety tentokrát po jižních Čechách.