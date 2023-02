Oslavy legendy

Skupina Progres 2 je skutečnou legendou. To se pozná, už když si s jejím skladatelem, kytaristou a zpěvákem Pavlem Váněm (73) sjednáte první schůzku. Málokdo umí být tak nenápadný. A přece ho lidé oslovují v Brně na nádraží, během cesty vlakem do hlavního města i potom v pražské kavárně, kde se polohlasem ujišťují: „Opravdu to je TEN Pavel Váně?“ Nejznámější česká artrocková kapela letos slaví 55 let na scéně. Při té příležitosti si dopřeje speciální koncerty. „Naše desky pořád fungují, i když jsme mediálně úplný underground,“ kroutí hlavou Váně, s nímž přinášíme rozhovor týdne.

Neber jméno boží…

V našem seriálu o původech slov jsme se tentokrát vydali na mírně nebezpečné místo. Tam, kde se nadává, kleje a vůbec se upouští slovní pára. Nemusíte ani nadávat, stačí, že jménem Nejvyššího plýtváte. Slýcháme to dnes a denně: božínku, božíčku, proboha, boha jeho… Co chvíli si někdo pomůže od stresu tím, že osloví vševidoucí, všeobjímající mocnost, aniž by pro to měl skutečně vážný důvod. A během staletí vzniklo ohromné množství výrazů pro pánaboha.

Lživý Remarque

A pokračuje také náš nekonečný seriál o lžích na internetu. Tentokrát uvádíme na pravou míru jednu pikantérii, kterou internetoví trollové vykouzlili v knihovnách. V jejím ústředí je proslulý autor románu Na západní frontě klid Erich Maria Remarque, jehož údajný citát měl být dalším důkazem dnešního údajného válečného štváčství ze strany západních zemí.