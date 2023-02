Zdroj: Deník Životní role Byl to osudový okamžik hodný okultisty. Přesně v momentě, kdy se Michal Kern rozhodl kvůli pocitu vyhoření utlumit profesní povinnosti, přišel Arvéd. Po malých filmových rolích silná a temná postava, titulní role, na kterou si počkal do čtyřiceti let. Zkraje února vyhrál za Jiřího Arvéda Smíchovského hereckou cenu české filmové kritiky . A zopakovat to může i na Českých lvech. „Myslím, že mohu říct, že jsem našel konečně vnitřní klid a žije se mi hezky,“ prozrazuje v rozhovoru týdne herec, který má za sebou životní roli.

Jak se žije na pólu

Svět se mění, otepluje. A jedním z míst, kde to je vidět nejlépe, je Antarktida. Právě tam se po dlouhých 18 letech vrací polárník, cestovatel, ale také kolega z magazínu National Geographic Hynek Adámek. Jak se nyní žije na pólu? „Beru to tak, že naše stanice je právě plnoletá. Je čas se podívat, jak funguje dnes. Jaký další vědecký život ji čeká? Co zde naši polárníci plánují do budoucna? Antarktický výzkum není o jedné expedici, je to běh na dlouhou trať. Obehrané klišé, ale nejlépe vystihuje situaci,“ říká polárník.

Věda pomáhá seniorům

Péče o seniory za pomoci chytrých hodinek nebo telefonů je otázkou již blízké budoucnosti. Výzkumníci z několika tuzemských institucí nyní řeší projekt, jak by bylo možné chytré technologie v péči o seniory využít.

Jak šetřily naše babičky

Rozhodne-li se člověk šetřit, nebude to určitě pohodlné ani jednoduché. Ale určitě to bude efektivní. A kde vlastně s šetřením v domácnostech začít? Nejjednodušší je inspirovat se příkladem. Stačí podívat se o nějakou tu generaci nazpět a zjistit, jak to dělali třeba naše babičky a dědečkové. V magazínu Víkend pokračuje seriál s tipy, jak začít šetřit v domácnosti.