V předvánoční čas pohladí na duši rozhovor s jedním z nejvýraznějších umělců českého původu, kteří se prosadili na americké hudební scéně. Ondřej Pivec se v příloze Deníku rozpovídal o novém albu Gregoryho Portera anebo také o umělé inteligenci. Tématu Vánoc se dotkne také tradiční Slovíčkaření či fejeton Lukáše Pavláska. Chybět nebude ani rozsáhlý televizní program na celé svátky.

Držitel Ceny Grammy Ondřej Pivec | Foto: se svolením Petra Švancary

Zdroj: DeníkŽivot ve Státech

Producent, aranžér a hráč na Hammondovy varhany Ondřej Pivec (39) patří k nejvýraznějším umělcům českého původu, kteří se prosadili na americké hudební scéně. Před měsícem vyšlo na renomované značce Blue Note / Decca Records vánoční album jazzového zpěváka Gregoryho Portera, v jehož kapele Ondřej už osmým rokem účinkuje a s nímž aktuálně koncertuje na světovém turné. CD Christmas Wish se okamžitě stalo jedním z hitů letošních svátků. A dobře si vede i nová deska Pivcovy vlastní skupiny Greatest Hits 4000, natočená předloni živě na festivalu Jazz Fest Brno.

Od Adama

Také seriál Slovíčkaření o původu slov se převlékl do vánočního hávu. Pojďme se projít kalendářem – tedy tím, co z něj v tento sváteční čas zbývá. Co jméno, to zajímavý původ nebo osud. Od Adama a Evy až po Tři krále máme na jazyku kromě cukroví také cizokrajná slůvka plná tajemství. Judita, David, Dalimil… A samozřejmě Kašpar, Melichar a Baltazar. Odkud se všichni ti oslavenci vzali?

Vánoční fejeton LP

Co si o nejkrásnějších svátcích roku myslí populární komik Lukáš Pavlásek? Jednu z možných odpovědí nabídne jeho aktuální fejeton Na Pavlásku, ve kterém představuje svou vizi politických Vánoc. A nešetří tentokrát vůbec nikoho.

Televizní program na svátky

Kdy bude Popelka? A kdy Pyšná princezna? No a na které televizi uvidíme Šíleně smutnou princeznu a dvojfilm Pekařův císař a Císařův pekař? Na všechny otázky vám odpoví aktuální magazín Víkend, který nabízí kompletní televizní program na všechny sváteční dny.