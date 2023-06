Chybělo málo a o slovenském hudebníkovi Peteru Lipovi by se psalo už jen v minulém čase. Vážnou autonehodu z předloňského října naštěstí přežil a znovu se pustil do práce. Výsledkem je nové album, částečně natočené v kolébce jazzu, které si nadělil k čerstvým osmdesátinám. Rozhovor s proslulým zpěvákem, skladatelem či dramaturgem najdou čtenáři Deníku v pravidelné sobotní příloze. Magazín Víkend mimo jiné nabídne také tipy, jak si na zahradě poradit s písčitou půdou anebo jaká místa severní Moravy stojí za návštěvu.

Peter Lipa | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zdroj: DeníkNew Orleans nikdy nespí

Poslední roky byly pro slovenského jazzmana Petera Lipu turbulentní. Po vážné nehodě, kterou jen taktak přežil, přišel covid a s ním v nucené izolaci práce na zajímavé desce s texty básníka Milana Rúfuse. Smrt zpěvákova dvorního textaře Milana Lasici přervala nit dlouhodobé společné tvorby těchto dvou osobností. Letos 30. května se prešovský rodák Peter Lipa dočkal významného jubilea – energickému scatmanovi je neuvěřitelných osmdesát. K narozeninám si nadělil nové album, natočené z půlky se slovenskými hudebníky v Bratislavě a z poloviny s americkými muzikanty ve studiu v New Orleansu. Proto CD dostalo název NOLA. New Orleans, Louisiana. Tak se kolébce jazzu odjakživa říká.

Jak na písek

Písčitá půda je skutečnou výzvou. Při výsadbě spíše počítejte s problémy. Písky neudrží dostatek vláhy a půda je chudá na organické látky i minerály. Zeleninová i okrasná zahrádka na písčité půdě vyžadují neustálou péči. Popasujte se s nepříznivou lokalitou, vždyť na písku můžete pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky. Při troše péče vás zahrada odmění pestrou a krásnou květenou.

Kam na severní Moravě?

Pokračujeme v seriálu cestovatelských tipů po celé České republice. Tentokrát vás pozveme do několika míst severní Moravy a Slezska. Těšit se můžete na léčivé prameny v Karlově Studánce, architektonické skvosty Ostravy nebo moravský Orloj v pozapomenutém Štramberku. A jako bonus vám nabídneme také fotografickou reportáž ze Srí Lanky.

Hýčkejte si svou sekačku

A pro zahrádkáře toho máme opravdu hodně. Kromě rad, jak se poprat s písčitou půdou, totiž poradíme, jak se starat o sekačku. Tento přítel každého zahrádkáře totiž v aktuálních dnech bude výrazně zatěžovaná. Tak si ji hýčkejte, nebo za opravu či novou mašinu budete muset vynaložit nemalé peníze.