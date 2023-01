Jak šetřily naše babičky

Rozhodne-li se člověk šetřit, nebude to určitě pohodlné, ani jednoduché. Ale určitě to bude efektivní. A kde vlastně s šetřením v domácnostech začít? Nejjednodušší je inspirovat se příkladem. Stačí podívat se o nějakou tu generaci nazpět a zjistit, jak to dělali třeba naše babičky a dědečkové. V magazínu Víkend najdete tipy, jak začít šetřit v domácnosti. Byť možná budou pro mnohé z vás zdát těžko představitelné, tak pravdou je, že pro naše předky představovaly dnes běžně přijímané věci nevídaný luxus, bez kterého se museli obejít.

Slovíčkaření

Přiznejte se: kolikrát v životě jste schlípli uši a pokorně přilezli ke křížku? Znamená to, že jste uznali svou porážku a potom jste to se svým sokem museli dát do pořádku. Svízelná situace vás přiměla učinit něco, co byste jinak neudělali, neuměli, nesvedli. Nouze vás naučila housti – stejně jako kdysi vladyku Dalibora z Kozojed, když se skrz okénko hladomorny snažil obměkčit ty venku, aby mu darovali kousek chleba. Kde se tyto výrazy vlastně vzaly? To osvětlí další díl seriálu Slovíčkaření o původu českých slov.