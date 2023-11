Now and Then. Tak se jmenuje nejnovější kapitola v odkazu nejslavnější kapely světa The Beatles. A právě zřejmě poslední návrat beatlemánie je hlavním tématem pravidelné sobotní přílohy Deníku, magazínu Víkend. V něm si ale můžete přečíst i rozhovor s Laurie Andersonovou a dozvíte se také, jak pěstovat na jižní Moravě fíky.

Legendární skupina Beatles v 60. letech minulého století v New Yorku. Ilustrační snímek | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Nečekaný návrat. Práce s archivem, využití umělé inteligence, nasazení nejlepších lidí ve svém oboru. To stojí za písní Now and Then, která se stane poslední kapitolou v odkazu největší kapely světa The Beatles. Podobně jako v polovině devadesátých let, kdy žijící Brouci uvedli dvojici skladeb dokončených na základě podkladů již zesnulého Johna Lennona, nejnovější skladba opět vrací Beatles do centra dění.

A není to jen jedna píseň. Je to také krátký film o jejím vzniku a nově také kniha dosud neviděných fotografií, která se dostává na knižní trh. Poslední návrat beatlemánie je tu. Co přinese? Zjistíte v hlavním tématu magazínu Víkend.

Ilustrační snímekZdroj: DeníkLegenda přijíždí do Prahy. Jedna z nejvýznamnějších představitelek americké hudební avantgardy zavítá 21. listopadu do Divadla Archa. V rámci velkolepého loučení této pražské scény se svými diváky představí Laurie Andersonová na pódiu Archy projekt Let X=X, v němž je jí partnerem newyorská skupina Sexmob. Kultovní umělkyně, jejíž zásadní projekty v čele s filmem Home of the Brave pomáhaly před čtyřmi dekádami definovat svět multimediálních performancí, sází ve svých šestasedmdesáti letech opět ze všeho nejvíce na sílu slova. A charismatický projev, kterým uhranula nejen svého životního partnera, rockera Lou Reeda.

Čury mury fuk. O pohádkových bytostech slýcháme odmalička. Bezuzdně řádí v dětských knížkách, vyprávějí nám o nich rodiče. Jsou tu s námi odjakživa. A proto už ani v nejmenším nepřemýšlíme o jejich původu. Jezinky, bludičky, baba Jaga, hastrman a čert… Lidové příběhy o působení nadpřirozených sil zasahují samu antropologickou podstatu člověka, jak by řekl literární teoretik Jan Mukařovský. Dotýkají se lidské duše, až tam někde hodně hluboko, jako vzpomínka na cosi pravěkého v nás.

Zahradníci Deníku. Lze v Česku pěstovat fíky? Na jižní Moravě ano. A není to ani nijak složité. Jak si doma vyrobit proslulý „stín pod fíky“, poradí magazín Víkend.