Zdroj: DeníkÚkoly pro prezidenta

Za týden budeme znát jméno příštího českého prezidenta. Zcela jistě jím bude muž, Danuše Nerudová do druhého kola nepostoupila. Češi si tak na první prezidentku zatím budou muset počkat. Vybírat tak budeme ze dvou mužů. Prvním je bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel, který do druhého kola volby jde s mírnou psychologickou výhodou „vítěze“ prvního kola. Druhým pak je bývalý premiér a nejvýraznější postava české politické scény posledních deseti let Andrej Babiš. Kdo se nakonec stane nástupcem Miloše Zemana? A jaké úkoly před novým prezidentem jsou? Čtěte hlavní téma aktuálního vydání magazínu Víkend.