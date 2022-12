Zdroj: Deník Zpívání koled se blíží „Zdá se, že hudba drží všechno pohromadě. Občas dělá věci méně chaotickými. Občas dává věcem smysl.“ To kdysi prohlásil americký zpěvák, raper a textař Tyler Robert Joseph. Nezbývá než s ním souhlasit a dodat, že právě v předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je tato schopnost hudby více než vítaná. Již tradiční akce Deníku a Českého rozhlasu s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už pěknou řádku let. Potřebné informace k blížící se oslavě koled včetně exkluzivního zpěvníku najdete v magazínu Víkend.

Humor jako obrana

Znáte ho jako veselého politického komentátora, ale také jako muže, který to zkusil v politice. Nyní se Martin Komárek, s jehož texty se můžete setkávat denně na stránkách vašeho Deníku, pouští do nové oblasti. Sám napsal a vydal román o holokaustu, v němž poodkrývá temnou minulost středoevropské společnosti i vlastní rodiny. „Moje biologická babička a děda byli umučeni v Auschwitzu a celé jejich rodiny s nimi. Nebylo tedy kde brát zdroje. Jejich osud v koncentráku jsem si vymyslel. A to bylo těžké popisovat peklo, které jsem stvořil ve svých představách,“ popisuje obtíže vzniku románu Žid Bergr Martin Komárek v rozhovoru týdne.

Zima ťuká na dveře

Teplo, energie, pletení svetrů na jedné straně, ale také krásně zasněžená příroda, příjemná pohoda u televize a popíjení svařáku. Zima klepe na dveře a jak by řekl klasik, už se jenom párkrát vyspíme a je tu. Jaká bude? A jak se na ni připravit, aby nás nezastihla v nedbalkách? Máme pro vás několik rad a doporučení, jak touto zimou projít pokud možno bez kolizí.

Nejlepší práce

A vzhledem k tomu, že ekonomická situace se čím dál více komplikuje, máme pro vás také speciál o tom, které firmy ve vašem regionu právě teď hledají nové zaměstnance.