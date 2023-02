Řekni to písní

Oslavy svátku svatého Valentýna většinou symbolizují chlapci a muži každého věku nejistě postávající na chodníku s květinou v ruce. Co následuje potom, již záleží na jejich umu a štěstí. Co to tentokrát udělat trochu jinak a ke květině koupit třeba i něco jiného? Co říct písní to, co chcete říct slovy a květinou? Tedy já tě miluju. A je lepší možnost, než to udělat pozváním na koncert? Letos se totiž v Česku bude konat celá řada mimořádných hudebních akcí, na kterých si radost z Valentýna můžete užít i za několik měsíců.

Kde se vzala láska?

A ještě jednou k Valentýnovi. „Láska – to jsou jen písmena a z těch písmen se slovo skládá. Co však to slovo znamená, to, věřte, věděla bych ráda.“ Dávný text Jiřího Suchého zpívávala Ljuba Hermanová na prknech pražského Divadla Na zábradlí. Nebyla jistě sama, kdo se chtěl podívat na zoubek onomu podivnému citu, ale i zvláštnímu slovu, jímž ho lidé označují. „Love is just a four-letter word,“ brouká americká folkařka Joan Baez písničku svého přítele Boba Dylana. Ani ti dva si s láskou nevěděli rady. Dá se k ní vůbec ještě něco říct?

Jak šetřily naše babičky

Rozhodne-li se člověk šetřit, nebude to určitě pohodlné, ani jednoduché. Ale určitě to bude efektivní. A kde vlastně s šetřením v domácnostech začít? Nejjednodušší je inspirovat se příkladem. Stačí podívat se o nějakou tu generaci nazpět a zjistit, jak to dělali třeba naše babičky a dědečkové. V magazínu Víkend pokračuje seriál s tipy, jak začít šetřit v domácnosti.